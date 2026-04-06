Οι παίκτες της Παρτιζάν τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, δείτε φωτογραφίες
Οι Παρτιζάνοι ανέβασαν την τρομερή κίνηση τους και στον λογαριασμό της ομάδας στα social media

Οι παίκτες της Παρτίζαν τίμησαν τη μνήμη θυμάτων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, στις 27 Ιανουαρίου, καθώς φόρεσαν μπλουζάκια που έγραφαν «Αδέρφια, για πάντα μαζί μας».

Στον αγώνα με την Τσουκαρίτσκι για το πρωτάθλημα Σερβίας, η Παρτιζάν που είναι αδελφοποιημένη με τον ΠΑΟΚ, δε ξέχασε τους επτά οπαδούς της ελληνικής ομάδας, που έχασαν τη ζωή τους τον περασμένο Ιανουάριο, αφού το βαν που τους μετέφερε στη Λυών για το παιχνίδι του Δικεφάλου για το Europa League προσέκρουσε σε νταλίκα και δεν έφτασε ποτέ...


Η Παρτιζάν παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά τα αγωνιστικά δρώμενα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, αφού ξύπνησαν δυσάρεστες μνήμες από άλλο ένα δυστύχημα, που έγινε η αιτία να χαθούν νέοι άνθρωποι.

Οι Παρτιζάνοι ανέβασαν την τρομερή κίνηση τους και στον λογαριασμό της ομάδας στα social media.

Το πιο αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως τα έσοδα από τα μπλουζάκια μαζί με μια σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν, θα πάνε στις οικογένειες των θυμάτων.
Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Best of Network

Δείτε Επίσης