Οι παίκτες της Παρτιζάν τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, δείτε φωτογραφίες
Οι Παρτιζάνοι ανέβασαν την τρομερή κίνηση τους και στον λογαριασμό της ομάδας στα social media
Οι παίκτες της Παρτίζαν τίμησαν τη μνήμη θυμάτων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, στις 27 Ιανουαρίου, καθώς φόρεσαν μπλουζάκια που έγραφαν «Αδέρφια, για πάντα μαζί μας».
Στον αγώνα με την Τσουκαρίτσκι για το πρωτάθλημα Σερβίας, η Παρτιζάν που είναι αδελφοποιημένη με τον ΠΑΟΚ, δε ξέχασε τους επτά οπαδούς της ελληνικής ομάδας, που έχασαν τη ζωή τους τον περασμένο Ιανουάριο, αφού το βαν που τους μετέφερε στη Λυών για το παιχνίδι του Δικεφάλου για το Europa League προσέκρουσε σε νταλίκα και δεν έφτασε ποτέ...
Η Παρτιζάν παρέμεινε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά τα αγωνιστικά δρώμενα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, αφού ξύπνησαν δυσάρεστες μνήμες από άλλο ένα δυστύχημα, που έγινε η αιτία να χαθούν νέοι άνθρωποι.
Το πιο αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως τα έσοδα από τα μπλουζάκια μαζί με μια σειρά δράσεων που θα ακολουθήσουν, θα πάνε στις οικογένειες των θυμάτων.
🖤🤍 Fudbaleri Partizana izašli su na teren u majicama koje su posvećene tragično nastradalim navijačima PAOK-a. Ove majice bile su deo humanitarne akcije koju su organizovali navijači našeg kluba, a sav prihod od prodaje namenjen je porodicama stradalih. pic.twitter.com/wGISgDZPy5— FK Partizan (@FKPartizanBG) April 5, 2026
Οι Παρτιζάνοι ανέβασαν την τρομερή κίνηση τους και στον λογαριασμό της ομάδας στα social media.
