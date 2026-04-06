Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέες αιχμές με ανάρτηση και πανηγυρισμοί για το άλεϊ ουπ του Άλεξ στον Θανάση
Γιάννης Αντετοκούνμπο Άλεξ Αντετοκούνμπο Θανάσης Αντετοκούνμπο Μιλγουόκι Μπακς

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέες αιχμές με ανάρτηση και πανηγυρισμοί για το άλεϊ ουπ του Άλεξ στον Θανάση

Το κάρφωμα του Θανάση Αντετοκούνμπο ξεσήκωσε τον Giannis

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέες αιχμές με ανάρτηση και πανηγυρισμοί για το άλεϊ ουπ του Άλεξ στον Θανάση
Μια νέα αιχμηρή ανάρτηση γεμάτη υπονοούμενα έκανε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη σκιά της κόντρας του με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Giannis δημοσίευσε φωτογραφίες από τις προπονήσεις που κάνει ενώ παραμένει εκτός αγώνων με απόφαση της διοίκησης των «ελαφιών» παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ.

Στη λεζάντα, δε, της ανάρτησής του έγραψε: «Δεν έκανα ποτέ κοπάμα από τη δουλειά στη ζωή μου. Καλύτερα να ρωτήσετε για μένα».



Λίγες ώρες νωρίτερα, ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε έξαλλα τη φάση που έβγαλαν τα αδέλφια του, Άλεξ και Θανάσης, που αγωνίζονται με τη φανέλα των Μπακς.

Σε έναν αιφνιδιασμό των «ελαφιών» ο Άλεξ Αντετοκούνμπο είδε τον αδερφό του, Θανάση, μόνο του κάτω από το καλάθι, του έκανε την άλεϊ ουπ πάσα και ο elevator την κάρφωσε στο καλάθι των Γκρίζλις.

Η φάση, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral στις τάξεις των Μπακς που την αναδημοσιεύσαν με κάθε δυνατό τρόπο για να δείξουν τη συνεργασία των Antetokounbros







Δείτε Επίσης