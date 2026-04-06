Με ένα χιουμοριστικό βίντεο και πολλά πλούσια δώρα, τα My market μετατρέπουν τις πασχαλινές αγορές σε μια συναρπαστική και απολαυστική εμπειρία.
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέες αιχμές με ανάρτηση και πανηγυρισμοί για το άλεϊ ουπ του Άλεξ στον Θανάση
Το κάρφωμα του Θανάση Αντετοκούνμπο ξεσήκωσε τον Giannis
Μια νέα αιχμηρή ανάρτηση γεμάτη υπονοούμενα έκανε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη σκιά της κόντρας του με τους Μιλγουόκι Μπακς.
Ο Giannis δημοσίευσε φωτογραφίες από τις προπονήσεις που κάνει ενώ παραμένει εκτός αγώνων με απόφαση της διοίκησης των «ελαφιών» παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στα παρκέ.
Στη λεζάντα, δε, της ανάρτησής του έγραψε: «Δεν έκανα ποτέ κοπάμα από τη δουλειά στη ζωή μου. Καλύτερα να ρωτήσετε για μένα».
Λίγες ώρες νωρίτερα, ωστόσο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε έξαλλα τη φάση που έβγαλαν τα αδέλφια του, Άλεξ και Θανάσης, που αγωνίζονται με τη φανέλα των Μπακς.
Σε έναν αιφνιδιασμό των «ελαφιών» ο Άλεξ Αντετοκούνμπο είδε τον αδερφό του, Θανάση, μόνο του κάτω από το καλάθι, του έκανε την άλεϊ ουπ πάσα και ο elevator την κάρφωσε στο καλάθι των Γκρίζλις.
Η φάση, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral στις τάξεις των Μπακς που την αναδημοσιεύσαν με κάθε δυνατό τρόπο για να δείξουν τη συνεργασία των Antetokounbros
