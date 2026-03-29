Μήνυμα Αντετοκούνμπο με πολλούς αποδέκτες: Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους
Σε μια ανάρτηση με πολλούς αποδέκτες προχώρησε τα ξημερώματα της Κυριακής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αναρτώντας δύο φωτογραφίες από την αποθεραπεία του, καθώς είναι εκτός αγώνων από τις 16 Μαρτίου όταν και τραυματίστηκε στο γόνατο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε στην ανάρτήση του στα social media:

«Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»



Η ανάρτηση αυτή έρχεται μετά την κόντρα που φαίνεται να έχει υπάρξει ανάμεσα στον Greek Freak και τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι του ζήτησαν να μην παίξει ξανά στη σεζόν μετά τον τελευταίο τραυματισμό του και τον Έλληνα σούπερ σταρ του ΝΒΑ να διαφωνεί.

Στη διαμάχη αυτή, μάλιστα, πήρε θέση και η Ένωση Παικτών του NBA η οποία τόνισε ότι η λίγκα έχει βγάλει έναν κανονισμό που υποχρεώνει τις ομάδες να μην ξεκουράζουν τους παίκτες τους χωρίς λόγο, ώστε να προστατεύεται το θέαμα και η αξιοπιστία του πρωταθλήματος, ωστόσο αυτοί οι κανόνες δεν έχουν νόημα αν δεν εφαρμόζονται σωστά.

Ακολούθησε, δε, η δήλωση «είτε θα ανανεώσει, είτε θα τον ανταλλάξουμε» του ιδιοκτήτη των Μπακς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμβόλαιο και τη σεζόν 2026-27 το οποίο προβλέπει ότι θα πάρει 58.456.566 δολάρια. Μετά θα πρέπει να αποφασίσει μαζί με την ομάδα για το μέλλον του με τους Μπακς όμως να διατηρούν το δικαίωμα της ανταλλαγής.

Στα σχόλια στην ανάρτηση του Giannis όλοι τάχθηκαν στο πλευρό του γράφοντας, μεταξύ άλλων, «πες τους τα», «το ίδιο συνέβη με τον Κόμπι Μπράιαντ, μην κάνεις πίσω», «θα είσαι πάντα ο καλύτερος», «θα είσαι για πάντα GOAT».
