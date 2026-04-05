Νάγκετς - Σπερς 136-134: Μυθική ανατροπή στη «μάχη» των MVP με υπογραφή Γιόκιτς

Κλείσιμο

Οι Ντένβερ Νάγκετς πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς με 136-134 στην παράταση, σε ένα τρομερό ματς που αποτέλεσε την μονομαχία ανάμεσα στους υποψήφιους MVP Νίκολα Γιόκιτς και Βίκτορ Γουεμπανιάμα.Η ομάδα του Σαν Αντόνιο μπήκε πιο δυνατά στο παρκέ και επέβαλε τον ρυθμό της από νωρίς, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +7 (36-43) και διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι την ανάπαυλα (65-72). Μάλιστα, στα μέσα της δεύτερης περιόδου έφτασε ακόμα και στο +13, δείχνοντας να ελέγχει πλήρως το ματς.μΗ εικόνα άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Νάγκετς να ανεβάζουν στροφές και να επιστρέφουν σταδιακά. Μείωσαν στους τέσσερις πόντους στο φινάλε της τρίτης περιόδου (92-96) και συνέχισαν να πιέζουν, βρίσκοντας λύσεις κυρίως μέσα από τον Νίκολα Γιόκιτς.Οι Σπερς έδειξαν να κρατούν τον έλεγχο όταν προηγήθηκαν με 107-96 στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όμως το Ντένβερ δεν τα παράτησε. Με ένα δυνατό φίνις και καθοριστικό καλάθι του Άαρον Γκόρντον στα 6.2’’ πριν το τέλος, οι γηπεδούχοι έφεραν το παιχνίδι στα ίσα (124-124), ενώ στην τελευταία άμυνα ο ίδιος έβγαλε την καθοριστική φάση πάνω στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, στέλνοντας το ματς στην παράταση. Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Νάγκετς ολοκλήρωσαν την ανατροπή, έχοντας περισσότερη ενέργεια και καθαρό μυαλό, φτάνοντας έτσι σε μια μεγάλη νίκη που έβαλε τέλος στο σερί 11 επιτυχιών των Σπερς.Το παιχνίδι, βέβαια, σημαδεύτηκε από τη μονομαχία του Γιόκιτς με τον Γουεμπανιάμα. Ο Σέρβος ήταν καθοριστικός στο φινάλε, πετυχαίνοντας 16 από τους 40 πόντους του στα τελευταία λεπτά (μαζί με 13 ασίστ και 8 ριμπάουντ), ενώ ο Γάλλος απάντησε με μια τρομερή all-around εμφάνιση (34 πόντοι, 18 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 μπλοκ), αλλά περιορίστηκε στην τελική ευθεία της αναμέτρησης.Σίξερς - Πίστονς 93-116Χιτ - Γουίζαρντς 152-136