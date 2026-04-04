Κασίμπασα: Το γκολ της χρονιάς από τον τερματοφύλακα Ανδρέα Γιαννιώτη, δείτε βίντεο
Γκολ ποίημα από τον 33χρονο Έλληνα τερματοφύλακα, σε έναν αγώνα επιβίωσης για την παραμονή της ομάδας του, στην κατηγορία

Τη δική της μάχη για να κρατηθεί στην κατηγορία δίνει στο τουρκικό πρωτάθλημα η Κασίμπασα, η οποία φιλοξένησε τη Καϊσέρισπορ, σε έναν αγώνα όπου ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη.

Και μπορεί το πολυπόθητο τρίποντο να ήρθε με σκορ 2-0, ωστόσο η είδηση ήταν άλλη, με την προσοχή όλων να στρέφεται στον δικό μας Ανδρέα Γιαννιώτη, ο οποίος αν και τερματοφύλακας, πέτυχε σχεδόν από την περιοχή του, το δεύτερο γκολ της ομάδας του, κλειδώνοντας στην ουσία και τη νίκη.


Η μπάλα πήρε μεγάλο ύψος, προσγειώθηκε στο έδαφος και άφησε άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει το γκολ που δέχτηκε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι, τόσο από τους συμπαίκτες του 33χρονου πορτιέρο, όσο και από τους φιλάθλους, με τον ίδιο να πετυχαίνει ένα γκολ που θα το θυμάται σίγουρα σε όλη του τη ζωή.
Ο Γιαννιώτης, που πέρασε από Ολυμπιακό, Ατρόμητο και ΠΑΣ Γιάννενα, αποτελεί εδώ και λίγες ώρες το πρόσωπο της αγωνιστικής, με το βίντεο του τέρματος που πέτυχε, να γίνεται viral, σε πολλά διεθνή ΜΜΕ.
