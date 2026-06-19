Οι πρώτες δηλώσεις του Μαφέο ως παίκτη του Ολυμπιακού: «Αυτή η ομάδα είναι ότι εύχεται κάθε ποδοσφαιριστής», βίντεο

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Πειραιωτών, ο Ισπανός μπακ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την υπογραφή του στον σύλλογο, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως θα δώσει τα πάντα για να πετύχει ο Ολυμπιακός τους στόχους του