Ιάπωνας στην Αμερική «τρελάθηκε» όταν δοκίμασε για πρώτη φορά αυθεντικό Texas barbeque, δείτε βίντεο
SPORTS
Ιάπωνας Μπάρμπεκιου Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο

Ιάπωνας στην Αμερική «τρελάθηκε» όταν δοκίμασε για πρώτη φορά αυθεντικό Texas barbeque, δείτε βίντεο

Ο φίλος των Σαμουράι μας έδειξε σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων την ουσία του Μουντιάλ εκτός των τεσσάρων γραμμών

Ιάπωνας στην Αμερική «τρελάθηκε» όταν δοκίμασε για πρώτη φορά αυθεντικό Texas barbeque, δείτε βίντεο
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Ανέκαθεν τα Μουντιάλ είναι ευκαιρία για όλους τους ανθρώπους να μάθουν διαφορετικές κουλτούρες, συνήθειες και κυρίως παραδοσιακά πιάτα. 

Ένας Ιάπωνας που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει την χώρα του να αγωνίζεται στο Μουντιάλ 2026 βρήκε την ευκαιρία να δοκιμάσει για πρώτη φορά αυθεντικό μοσχάρι με Texas barbeque σως με την αντίδρασή του να γίνεται viral. 

Μόλις δάγκωσε το κρέας γούρλωσε τα μάτια του και φώναξε ενθουσιασμένος χαρίζοντάς μας μια από τις πιο όμορφες στιγμές εκτός γηπέδων για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FOX Soccer (@foxsoccer)

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