H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Ιάπωνας στην Αμερική «τρελάθηκε» όταν δοκίμασε για πρώτη φορά αυθεντικό Texas barbeque, δείτε βίντεο
Ιάπωνας στην Αμερική «τρελάθηκε» όταν δοκίμασε για πρώτη φορά αυθεντικό Texas barbeque, δείτε βίντεο
Ο φίλος των Σαμουράι μας έδειξε σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων την ουσία του Μουντιάλ εκτός των τεσσάρων γραμμών
Ανέκαθεν τα Μουντιάλ είναι ευκαιρία για όλους τους ανθρώπους να μάθουν διαφορετικές κουλτούρες, συνήθειες και κυρίως παραδοσιακά πιάτα.
Ένας Ιάπωνας που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει την χώρα του να αγωνίζεται στο Μουντιάλ 2026 βρήκε την ευκαιρία να δοκιμάσει για πρώτη φορά αυθεντικό μοσχάρι με Texas barbeque σως με την αντίδρασή του να γίνεται viral.
Μόλις δάγκωσε το κρέας γούρλωσε τα μάτια του και φώναξε ενθουσιασμένος χαρίζοντάς μας μια από τις πιο όμορφες στιγμές εκτός γηπέδων για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ένας Ιάπωνας που ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει την χώρα του να αγωνίζεται στο Μουντιάλ 2026 βρήκε την ευκαιρία να δοκιμάσει για πρώτη φορά αυθεντικό μοσχάρι με Texas barbeque σως με την αντίδρασή του να γίνεται viral.
Μόλις δάγκωσε το κρέας γούρλωσε τα μάτια του και φώναξε ενθουσιασμένος χαρίζοντάς μας μια από τις πιο όμορφες στιγμές εκτός γηπέδων για το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.
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