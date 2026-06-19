Σκέψεις της Euroleague για νέο φορμάτ της διοργάνωσης με 19 ομάδες μόνο για την ερχόμενη σεζόν
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Euroleague Μονακό Basketnews

Σκέψεις της Euroleague για νέο φορμάτ της διοργάνωσης με 19 ομάδες μόνο για την ερχόμενη σεζόν

Σύμφωνα με το BasketNews σε περίπτωση που η Μονακό δηλώσει αδυναμία συμμετοχής στην Euroleague της νέας σεζόν οδηγεί τη διοργάνωση σε σκέψεις ενός μικρότερου φορμάτ για τη νέα σεζόν.

Σκέψεις της Euroleague για νέο φορμάτ της διοργάνωσης με 19 ομάδες μόνο για την ερχόμενη σεζόν
Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μονακό το τελευταίο διάστημα έχει προκαλέσει... χάος στην Euroleague.

Σύμφωνα με το BasketNews μια πιθανή αδυναμία συμμετοχής των Μονεγάσκων στην διοργάνωση της νέας σεζόν, βάζει σε δεύτερες σκέψεις την λίγκα, όσον αφορά το φορμάτ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Ντονάτας Ουρμπόνας σε περίπτωση που η Μονακό δηλώσει αδυναμία συμμετοχής στην Euroleague της νέας σεζόνοδηγεί τη διοργάνωση σε σκέψεις ενός μικρότερου φορμάτ για τη νέα σεζόν με 19 ομάδες.

Παράλληλα σε περίπτωση που δεν προκριθεί αυτή η λύση η λίγκα σκέφτεται την παραχώρηση μιας wild card σε κάποια ομάδα από το EuroCup.

Μια κάρτα συμμετοχής την οποία διεκδικεί η Μπεσίκτας, την οποία παρουσιάζουν ως φαβορί για τη λάβει.

Η προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της διοργάνωσης στις 26 Ιουνίου αναμένεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με το format της Euroleague.

Θυμίζουμε ότι η φετινή σεζόν αποτελούνταν από 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές στην κανονική περίοδο. 

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