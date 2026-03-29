Κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της εθνικής Ρουμανίας ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου λιποθύμησε στην προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή για την οικογένεια Λουτσέκσου, αφού ο πατέρας του Ραζβάν, Μιρτσέα λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στην προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας. Ο 80χρονος τεχνικός λίγες μέρες πριν είχε οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στο ματς για τα Play Off του Μουντιάλ κόντρα στην Τουρκία, όπου είχε γνωρίσει την ήττα με 1-0 κι έτσι αποκλείστηκε τα τελικά της διοργάνωσης.
Αυτή τη στιγμή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κάνει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους γιατρούς να καταλάβουν περισσότερο πράγματα για την κατάστασή του και τον λόγο του λιποθυμικού επεισοδίου που υπέστη.
Το όλο συμβάν έλαβε χώρα σε συνάντηση του τεχνικού επιτελείου πριν την έναρξη της προπόνησης των ποδοσφαιριστών
Κάποιες πηγές κοντά στην ομοσπονδία κάνουν για καρδιακή προσβολή. Στην επίσημη τοποθέτησή της εκείνη ανέφερε:
«Κατά τη διάρκεια της τεχνικής συνάντησης που προηγήθηκε της τελευταίας προπόνησης πριν από την αναχώρηση για τη Σλοβακία, ο προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου ένιωσε αδιαθεσία. Τα πρώτα μέτρα βοήθειας ελήφθησαν αμέσως από τα μέλη του ιατρικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, τα οποία του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.
Μετά την κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112, δύο πληρώματα SMURD μετέβησαν επειγόντως στην προπονητική βάση. Η άμεση επέμβαση του ιατρικού προσωπικού επέτρεψε την ταχεία σταθεροποίηση του τεχνικού. Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση του προπονητή είναι σταθερή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ιατρικά πρωτόκολλα και για την εξάλειψη οποιουδήποτε κινδύνου, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου μεταφέρθηκε σε νοσοκομειακή μονάδα στην πρωτεύουσα για ενδελεχείς εξετάσεις και εξειδικευμένη παρακολούθηση».
Πηγή: gazzetta.gr
