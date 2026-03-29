Αντρέι Στογιάκοβιτς: Έλαμψε στην πρόκριση του Ιλινόις στα ημιτελικά του NCAA
Αντρέι Στογιάκοβιτς: Έλαμψε στην πρόκριση του Ιλινόις στα ημιτελικά του NCAA
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ήταν εξαιρετικός και το Ιλινόις προκρίθηκε στα ημιτελικά του NCAA, επικρατώντας με 71-59 απέναντι στο Αϊόβα
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς και το πανεπιστήμιο του Ιλινόις πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά της March Madness του NCAA, επικρατώντας απέναντι στο Αϊόβα με 71-59.
Στο ημίχρονο το Αϊόβα ήταν μπροστά με 28-32, όμως ένα συγκλονιστικό επιμέρους 43-27 στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε στο Ιλινόις τη νίκη και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Πλέον, η παρέα του Αντρέι Στογιάκοβιτς περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι του Ντιουκ με το Κονέκτικατ.
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ήρθε από τον πάγκο για να σκοράρει 17 πόντους με 7/9 εντός παιδιάς και 3/4 βολές, ενώ είχε ακόμη 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Κορυφαίος για το Ιλινόις ήταν ο Κίτον Γουάγκλερ με 25 πόντους.
Πηγή: https://www.gazzetta.gr
Στο ημίχρονο το Αϊόβα ήταν μπροστά με 28-32, όμως ένα συγκλονιστικό επιμέρους 43-27 στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε στο Ιλινόις τη νίκη και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Πλέον, η παρέα του Αντρέι Στογιάκοβιτς περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι του Ντιουκ με το Κονέκτικατ.
Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ήρθε από τον πάγκο για να σκοράρει 17 πόντους με 7/9 εντός παιδιάς και 3/4 βολές, ενώ είχε ακόμη 5 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Κορυφαίος για το Ιλινόις ήταν ο Κίτον Γουάγκλερ με 25 πόντους.
Πηγή: https://www.gazzetta.gr
