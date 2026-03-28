Σάκοτα: Το μυαλό μας δεν ήταν στο παιχνίδι με το Περιστέρι
ΚΑΕ Περιστέρι ΚΑΕ ΑΕΚ Μπάσκετ Ντράγκαν Σάκοτα

O προπονητής της ΑΕΚ μίλησε μετά την ήττα της από το Περιστέρι για τα όσα έκανε λάθος η ομάδα του

Εξαιρετικό Περιστέρι μέσα στη SUNEL Arena επί της αγνώριστης ΑΕΚ (για 35 λεπτά). Η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε με 74-64 του συνόλου του Σάκοτα. Στο 12-9 πήγαν οι φιλοξενούμενοι, στο 16-7 έπεσε η Βασίλισσα.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μίλησε για τα λάθη της Ένωσης και για το γεγονός ότι το μυαλό της ομάδας δεν ήταν σε αυτό το ματς.

Αναλυτικά: «Μπήκαμε πολύ χαλαρά στο παιχνίδι. Όταν ζόρισαν τα πράγματα ήταν πολύ αργά. Βιαστήκαμε να κάνουμε επιθέσεις, δεν είχαμε υπομονή. Αμυντικά σταθήκαμε καλά, αλλά επιθετικά ήμασταν τραγικοί. Δεν ήμασταν καθόλου ομάδα σήμερα και έγινε αυτό που φοβόμουν.

Συγχαρητήρια στο Περιστέρι, το μυαλό μας δεν ήταν στο παιχνίδι. Κάθε ήττα είναι μάθημα. Αν περπατάς μπορεί να χάσεις και με 20 πόντους. Ήταν ένα κακό παιχνίδι και συνεχίζουμε».

