ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74: Διπλό στα Άνω Λιόσια και όνειρα τετράδας, βίντεο
Έξι σερί νίκες για το Περιστέρι - Πάλεψε για την ανατροπή η ΑΕΚ που είχε το μυαλό της στη Μπανταλόνα
Εξαιρετικό Περιστέρι μέσα στη SUNEL Arena επί της αγνώριστης ΑΕΚ (για 35 λεπτά).
Η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν εντυπωσιακή και επικράτησε με 74-64 του συνόλου του Σάκοτα. Στο 12-9 πήγαν οι φιλοξενούμενοι, στο 16-7 έπεσε η Βασίλισσα. . H Ένωση την Τετάρτη 1 Απρίλη θα υποδεχθεί τη Μπανταλόνα στο Game 1 των playoffs του BCL. Η ΑΕΚ πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά οι φιλοξενούμενοι άντεξαν.
Ο Φαν Τούμπεργκεν έκανε ματσάρα για τους νικητές με 19 πόντους, ενώ από την Ένωση ο Μπράουν τελείωσε το ματς με 14 πόντους και 11 ριμπάουντ. Στους 16 σταμάτησε ο Νάναλι.
Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ πριν το τζάμπολ τίμησε τους πρωταθλητές Εφήβους, με τον κόσμο να τους αποθεώνει! Οι φίλαθλοι της Βασίλισσας που ήταν συγκλονιστικοί με την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν, χάρισαν ένα ζεστό χειροκρότημα τον Βασίλη Ξανθόπουλο πριν το τζάμπολ. αφού δεν ξέχασαν την προσφορά του στην ομάδα, ενώ όπως σε κάθε ματς αποθέωσαν αρκετές φορές τον Ντράγκαν Σάκοτα.
ΑΕΚ - Περιστέρι: Το ματς
Ο Φαν Τούμπεργκεν ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς και το Περιστέρι προηγήθηκε με 10-13 στο 5', με τον ίδιο να έχει τους 7 πόντους της ομάδας του. Ο Μπάρτλεϊ άρχισε να ανεβαίνει και έκανε το 12-16 για την Ένωση που δυσκολεύτηκε με την άμυνα του Περιστερίου. Ο Λεκαβίτσιους διαμόρφωσε το 14-16 στο τέλος της περιόδου.
Ο Χάρις με τρίποντο έγραψε το 18-21 για την ομάδα του Ξανθόπουλου στο 13'. Ο Καρντένας με όμορφη προσπάθεια από κοντά έκανε το 20-25, ενώ ο Μπραουν κάρφωσε για το 22-25. Η Ένωση σούταρε με 1/9 τρίποντα στα πρώτα 17 λεπτά του ματς. Το Περιστέρι περιόρισε στους 28 πόντους την ΑΕΚ στο ημίχρονο (28-35), η οποία είχε 1/12 τρίποντα.
Ο Χαραλαμπόπουλος μείωσε σε 34-39 για την ΑΕΚ στην αρχή του δευτερου ημιχρόνου. Το Περιστέρι πάτησε γκάζι και με το τρίποντο του Φαν Τούμπεργκεν έγινε το 34-45 στο 25'. Ο Φαν Τούμπεργκεν έφτασε τους 19 πόντους και η ομάδα του Ξανθόπουλου έκανε το 34-54 στο 26'. Το Περιστέρι συνέχισε να κυκλοφορεί τέλεια τη μπάλα και να ελέγχει το ματς, κανοντας το 38-61 στο 30'
Η ΑΕΚ με το... μυαλό στη Μπανταλόνα δεν γινόταν να γυρίσει αυτό το ματς, με τον Χάρις να σκοράρει για το 46-66 στο 33. Η ΑΕΚ πάλεψε για τη μεγάλη ανατροπή και ο Νάναλι μείωσε σε 60-70, δύο λεπτά πριν το τέλος. Το Περιστέρι κράτησε και πήρε ένα μεγάλο διπλό στο τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 14-16, 28-35, 38-61, 64-74.
Η κατάταξη
Ολυμπιακός 20-0
Παναθηναϊκός 17-4
ΑΕΚ 15-6
ΠΑΟΚ 13-7
Περιστέρι 12-9
Άρης 12-7
Μύκονος 8-13
Ηρακλής 8-12
Κολοσσός 7-14
Προμηθέας 7-14
Καρδίτσα 5-15
Πανιώνιος 5-15
Μαρούσι 4-17
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ - Άρης.
Η επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο (04/04)
16:00 Περιστέρι - Κολοσσός
16:00 Άρης - ΑΕΚ
16:00 Πανιώνιος - Ηρακλής
18:15 Προμηθέας - Παναθηναϊκός
18:15 ΠΑΟΚ - Καρδίτσα
Κυριακή (05/04)
13:00 Ολυμπιακός - Μύκονος
Πηγή: www.gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
