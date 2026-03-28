Ο ΠΑΟΚ διέλυσε με 100-70 τον Προμηθέα Πάτρας
Ο Δικέφαλος δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Αχαιούς και παρέμεινε σε τροχιά τετράδας στη GBL
Ένα ακόμη βήμα προς τη διατήρηση των κεκτημένων του, την παρουσία του δηλαδή στην τετράδα που θα του δώσει πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά των playoffs έκανε ο ΠΑΟΚ. Νίκησε στο «παλατάκι» τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola με 100-70 για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Δικέφαλος κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο πρώτο ημίχρονο σημειώνοντας 60 πόντους και δημιουργώντας διαφορά 28 πόντων και έφτασε στη δεύτερη, συνεχόμενη, εντός έδρας νίκη του, ανέβηκε στο 13-7 και μέσα από τα παιχνίδια που έχει μπροστά του ως γηπεδούχος –θα κλείσει την κανονική περίοδο με άλλα 3/4- ορίζει τη μοίρα του ως προς την 4η θέση. Στο σημερινό παιχνίδι και παρότι οι βασικοί του περιόρισαν την παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, ο Ταϊρί είχε 19 πόντους και πέντε ασίστ ενώ από 13 είχαν Ντίμσα και Άλεν.
Η αχαϊκή ομάδα από την πλευρά της υποχώρησε ακόμη περισσότερο, στο 7-14, ωστόσο εξακολουθεί να ελπίζει στην παρουσία της στην τελική οχτάδα. Στο σημερινό παιχνίδι προσπάθησαν ο Γκραντ με 16 πόντους και 4/6 τρίποντα και ο Κόλεμαν με 11 πόντους και έξι ριμπάουντ.
Ο ΠΑΟΚ άρχισε εντυπωσιακά το παιχνίδι αφού έπειτα από μόλις 6,5 λεπτά δράσης ήταν μπροστά με 15-9 και με μπροστάρηδες τον Ταϊρί και τον Περσίδη, άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Έτσι στο τέλος της πρώτης περιόδου υπήρχε double-score (30-15) και στις αρχές της δεύτερης η διαφορά έφτασε στους 18 (33-15). Ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola αδυνατούσε να ανακόψει τον ρυθμό των γηπεδούχων που άνοιξαν την «ψαλίδα» ακόμη και στους 30 (55-25) για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο με 60-32.
Ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και στη διάρκεια της τρίτης περιόδου παρότι ο Παντελής Μπούτσκος περιόρισε στο ελάχιστο την παρουσία των βασικών του στο παρκέ. Έτσι η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 39 (80-41) λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου (80-47 στο 30’). Ήταν φανερό ότι η τέταρτη είχε πάρει διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola έβρισκε σχετικά πιο εύκολα τον δρόμο προς το καλάθι και μάζεψε κάπως τη διαφορά.
Τα δεκάλεπτα: 30-15, 60-32, 80-47, 100-70.
