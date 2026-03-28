Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.
ΠΑΟΚ – Μίλωνας 3-1: Αντέδρασε ο «Δικέφαλος» και ισοφάρισε τη σειρά, δείτε βίντεο
ΠΑΟΚ – Μίλωνας 3-1: Αντέδρασε ο «Δικέφαλος» και ισοφάρισε τη σειρά, δείτε βίντεο
Με πρωταγωνιστές Ερνάντεζ και Κοβάτσεβιτς, ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-1 στους ημιτελικούς της Volley League – Κρίσιμο ματς την Τετάρτη (1/4) στη Νέα Σμύρνη
Ο ΠΑΟΚ έβγαλε «αντίδραση» μετά το πρώτο σετ και με εξαιρετική εμφάνιση απ' τους Φερνάντο Ερνάντεζ και Ούρος Κοβάτσεβιτς, νίκησε τον Μίλωνα με 3-1 σετ στον 2ο ημιτελικό των play off της Volley League Ανδρών, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 1-1. Πλέον το επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων ορίστηκε για την Τετάρτη (1/4) στη Νέα Σμύρνη, με τη σειρά να κρίνεται στις 3 νίκες.
*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 51 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 1 άσσο, 48 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-20) σε 108′
ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 9 (9/25 επ., 62% υπ. – 38% άριστες), Κόλεφ 7 (3/8 επ., 4 μπλκ), Γαλιώτος 5 (2/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ερνάντεζ 24 (20/40 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 16 (15/30 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. – 25% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 50% υπ. – 25% άριστες), Μούχλιας.
ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ, Πετρέας 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Σχάουτεν 18 (18/34 επ.), Αγκάμεζ 12 (7/13 επ., 5 μπλοκ), Νανόπουλος 12 (10/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 30% υπ. – 15% άριστες), Πολουγιάν 12 (8/28 επ., 4 μπλοκ, 43% υπ. – 17% άριστες) / Βελούδης (λ, 39% υπ. – 28% άριστς), Δοροβάτας (λ), Θεοδόσης 1 (1/1 επ.), Σουσουρίδης, Χάκας 1 (1/2 επ.).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα έχουν ως εξής:
ΠΛΕΪ ΟΦ (ΘΕΣΕΙΣ 1-4, 2οι ΑΓΩΝΕΣ)
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
ΠΑΟΚ – Μίλων 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-20)
Σάββατο 28 Μαρτίου
«Μ. Μερκούρη» 20:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Διαιτητές: Κουτσούλας, Κυριοπούλου)
ΠΛΕΪ ΟΦ (ΘΕΣΕΙΣ 5-7, 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Σάββατο 28 Μαρτίου
*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 51 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων και του Μίλωνα προήλθαν από 1 άσσο, 48 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-20) σε 108′
ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 9 (9/25 επ., 62% υπ. – 38% άριστες), Κόλεφ 7 (3/8 επ., 4 μπλκ), Γαλιώτος 5 (2/2 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ερνάντεζ 24 (20/40 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 16 (15/30 επ., 1 μπλοκ, 53% υπ. – 25% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 50% υπ. – 25% άριστες), Μούχλιας.
ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ, Πετρέας 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Σχάουτεν 18 (18/34 επ.), Αγκάμεζ 12 (7/13 επ., 5 μπλοκ), Νανόπουλος 12 (10/25 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 30% υπ. – 15% άριστες), Πολουγιάν 12 (8/28 επ., 4 μπλοκ, 43% υπ. – 17% άριστες) / Βελούδης (λ, 39% υπ. – 28% άριστς), Δοροβάτας (λ), Θεοδόσης 1 (1/1 επ.), Σουσουρίδης, Χάκας 1 (1/2 επ.).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα έχουν ως εξής:
ΠΛΕΪ ΟΦ (ΘΕΣΕΙΣ 1-4, 2οι ΑΓΩΝΕΣ)
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
ΠΑΟΚ – Μίλων 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-20)
Σάββατο 28 Μαρτίου
«Μ. Μερκούρη» 20:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Διαιτητές: Κουτσούλας, Κυριοπούλου)
ΠΛΕΪ ΟΦ (ΘΕΣΕΙΣ 5-7, 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Σάββατο 28 Μαρτίου
Β.Α.Κ. Ηρακλείου 17:00 ΟΦΗ – Πανιώνιος (Διαιτητές: Φραγκάκης, Καραπουλάκης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 5-7
Θ.ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΣΕΤ
1.ΟΦΗ 32 3-2
2.Καλαμάτα 80 22 5-4
3.Πανιώνιος 19 1-3
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (ΘΕΣΕΙΣ 8-10, 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Σάββατο 28 Μαρτίου
«Δ. Βικέλας» 19:00 Φοίνικας Σύρου – Φλοίσβος (Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βελώνης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 8-10
Θ. ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΣΕΤ
1. ΑΟΠ Κηφισιάς 20 3-1
2. Φοίνικας Σύρου 15 1-3
3. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 14 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 5-7
Θ.ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΣΕΤ
1.ΟΦΗ 32 3-2
2.Καλαμάτα 80 22 5-4
3.Πανιώνιος 19 1-3
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (ΘΕΣΕΙΣ 8-10, 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
Σάββατο 28 Μαρτίου
«Δ. Βικέλας» 19:00 Φοίνικας Σύρου – Φλοίσβος (Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βελώνης)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ 8-10
Θ. ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘ. ΣΕΤ
1. ΑΟΠ Κηφισιάς 20 3-1
2. Φοίνικας Σύρου 15 1-3
3. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 14 0-0
