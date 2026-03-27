Ναν: «Είμαι σε mode MVP, η σεζόν τώρα ξεκινάει»
Ναν: «Είμαι σε mode MVP, η σεζόν τώρα ξεκινάει»
Όσα δήλωσε ο Αμερικανός μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια
Μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μονακό, ο Κέντρικ Ναν ξεκαθάρισε πως έχει… μπει σε mode MVP και θέλει να οδηγήσει ξανά την ομάδα του στην κορυφή.
Αναλυτικά τα όσα είπε στην Euroleague TV:
«Είμαι σε mode MVP. Όλα ξεκινούν τώρα. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Δεν ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε τη νίκη».
Για το πρόγραμμα που ακολουθεί και τις 4 σερί νίκες: «Είναι τρομερό. Είναι το μομέντουμ που χρειαζόμαστε για τα ματς που έρχονται. Νιώθουμε την ενέργεια. Ήταν ένα τρομερό βράδυ Παρασκευής. Θα έχουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε για το επόμενο ματς».
Για την έξτρα προπόνηση που κάνει με τον Λεσόρ: «Δουλεύουμε σκληρά. Αυτό είναι το DNA. Δουλεύουμε και φαίνεται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, η σκληρή δουλειά κάνει τη διαφορά».
Αναλυτικά τα όσα είπε στην Euroleague TV:
«Είμαι σε mode MVP. Όλα ξεκινούν τώρα. Ήταν ομαδική προσπάθεια. Δεν ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πήραμε τη νίκη».
Για το πρόγραμμα που ακολουθεί και τις 4 σερί νίκες: «Είναι τρομερό. Είναι το μομέντουμ που χρειαζόμαστε για τα ματς που έρχονται. Νιώθουμε την ενέργεια. Ήταν ένα τρομερό βράδυ Παρασκευής. Θα έχουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε για το επόμενο ματς».
Για την έξτρα προπόνηση που κάνει με τον Λεσόρ: «Δουλεύουμε σκληρά. Αυτό είναι το DNA. Δουλεύουμε και φαίνεται. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, η σκληρή δουλειά κάνει τη διαφορά».
