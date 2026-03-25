Το NBA αποφάσισε και επίσημα την αύξηση των ομάδων σε 32 και περιμένει τις... προσφορές
SPORTS
NBA ESPN Σαμς Σαράνια Σιατλ Λας Βέγκας

Το συμβούλιο του NBA άναψε το πράσινο φως και πλέον περιμένει προσφορές και αιτήσεις από επενδυτές, προκειμένου να δημιουργήσει νέες ομάδες σε Σιάτλ και Λας Βέγκας

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο NBA, καθώς το διοικητικό συμβούλιο, ενέκρινε την ψηφοφορία για τη διερεύνηση προσφορών και αιτήσεων για τη δημιουργία νέων ομάδων σε Σιάτλ και Λας Βέγκας.



Συγκεκριμένα όπως αποκάλυψε στο ESPN ο έγκριτος δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια, μετά το συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε η λίγκα θα εξετάσει τους επόμενους μήνες, τις προτάσεις για τα δύο καινούργια franchises με τις προσφορές να κυμαίνονται μεταξύ 7 και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανά ομάδα.



Το ζήτημα της επέκτασης του NBA έχει πάρει τον... δρόμο του για τις 32 ομάδες, με τους επόμενους μήνες να ξεκαθαρίζεται το πότε θα συμπεριληφθούν στο πρωτάθλημα οι δύο νέες πόλεις. Επίσης αν οι προσφορές είναι ικανοποιητικές, τότε μπορούν να μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη άμεσα.
