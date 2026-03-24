Αταμάν: «Στο τελευταίο δεκάλεπτο παίξαμε το μπάσκετ μας και πήραμε πολύ σημαντική νίκη»
Όσα δήλωσε ο Τούρκος κόουτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Ντουμπάι BC
Μια πραγματική μάχη έδωσαν Ντουμπάι BC και Παναθηναϊκός στο Σεράγεβο για την 33η αγωνιστική της EuroLeague.
Σε ένα παιχνίδι... κλειδί για το υψηλότερο δυνατό πλασάρισμα αμφότερων στην κατάταξη της διοργάνωσης.
Οι «πράσινοι», στο ντέρμπι που ήταν η αναμέτρηση, εξασφάλισαν το θετικό αποτέλεσμα με μια τρομερή ρελάνς στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ένα αποτέλεσμα, κομβικό ενόψει της συνέχειας.
Ο Εργκίν Αταμάν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκαν οι παίκτες του, υπογραμμίζοντας πως... αυτό ήταν το μπάσκετ του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά η δήλωσή του
«Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε τον Ναν λόγω προβλημάτων με φάουλ. Στη συνέχεια μείναμε πίσω με διψήφια διαφορά. Παίξαμε με ένα λίγο πιο χαμηλό σχήμα, με τον Χέιζ και τον Χουάντσο.
Ο Μήτογλου και ο Λεσόρ βοήθησαν επίσης. Βελτιώσαμε την άμυνά μας. Ο Τσέντι έπαιξε πολύ καλά. Ο Νάιτζελ έκανε τη δουλειά του.
Φυσικά, με την εμπειρία μας επιστρέψαμε σταδιακά. Στην τελευταία περίοδο παίξαμε το κανονικό μας παιχνίδι. Αγωνιστήκαμε πολύ καλά.
Ο Κέντρικ βρήκε το σκορ του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχουν κι αυτοί εξαιρετικούς παίκτες, όπως ο Μούσα και ο Μπέικον. Είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις.
Σκοράραμε περισσότερους πόντους από την Dubai BC, κάτι που επίσης δεν είναι εύκολο. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη».
