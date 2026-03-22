Αποφασίζει η Σεβίλλη για το μέλλον του Αλμέιδα

SPORTS

Η ένταση στη Σεβίλλη έχει χτυπήσει «κόκκινο»

Μετά τη νέα απογοητευτική εμφάνιση και την ήττα από τη Βαλένθια, η κατάσταση γύρω από τον Ματίας Αλμέιδα έχει ξεφύγει από τα όρια της απλής αμφισβήτησης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Estadio Deportivo», η διοίκηση του συλλόγου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στα επίσημα του «Ramón Sánchez-Pizjuán» για να εξετάσει άμεσα την προπονητική κατάσταση και το μέλλον του Αργεντινού τεχνικού. Μάλιστα, η απόφαση αναμένεται και ίσως εντός της ημέρας.

Παρά το γεγονός ότι ο Αλμέιδα θεωρείται χαρισματικός ομιλητής, η πραγματικότητα στο γήπεδο δείχνει κάτι διαφορετικό. Οι αποφάσεις του απέναντι στη Βαλένθια χαρακτηρίστηκαν – από ΜΜΕ και κόσμο – καταστροφικές, εντείνοντας την αίσθηση ότι η συνέχιση της θητείας του αποτελεί περισσότερο οικονομική ανάγκη παρά τεχνική επιλογή.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

