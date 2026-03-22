Αποφασίζει η Σεβίλλη για το μέλλον του Αλμέιδα
Η ένταση στη Σεβίλλη έχει χτυπήσει «κόκκινο»
Μετά τη νέα απογοητευτική εμφάνιση και την ήττα από τη Βαλένθια, η κατάσταση γύρω από τον Ματίας Αλμέιδα έχει ξεφύγει από τα όρια της απλής αμφισβήτησης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Estadio Deportivo», η διοίκηση του συλλόγου συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στα επίσημα του «Ramón Sánchez-Pizjuán» για να εξετάσει άμεσα την προπονητική κατάσταση και το μέλλον του Αργεντινού τεχνικού. Μάλιστα, η απόφαση αναμένεται και ίσως εντός της ημέρας.
Παρά το γεγονός ότι ο Αλμέιδα θεωρείται χαρισματικός ομιλητής, η πραγματικότητα στο γήπεδο δείχνει κάτι διαφορετικό. Οι αποφάσεις του απέναντι στη Βαλένθια χαρακτηρίστηκαν – από ΜΜΕ και κόσμο – καταστροφικές, εντείνοντας την αίσθηση ότι η συνέχιση της θητείας του αποτελεί περισσότερο οικονομική ανάγκη παρά τεχνική επιλογή.
