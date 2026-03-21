Στους τελικούς της Α1 μπάσκετ γυναικών ο Αθηναϊκός
Α1 μπάσκετ γυναικών Αθηναϊκός Παναθλητικός

Στους τελικούς της Α1 μπάσκετ γυναικών ο Αθηναϊκός

Ο Αθηναϊκός απέκλεισε τον Παναθλητικό και περιμένει Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό στους τελικούς

Στους τελικούς της Α1 μπάσκετ γυναικών ο Αθηναϊκός
«Σκούπισε» τη σειρά των play off (θέσεις 1-4) ο Αθηναϊκός και με το τελικό 79-73 επί του Παναθλητικού έκανε το 4-0 κι έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για τους τελικούς της Α1 μπάσκετ γυναικών.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ομάδα του Βύρωνα θα διεκδικήσει τον τίτλο, καθώς στο τελευταίο παιχνίδι της σειράς, που διεξήχθη στο Επταπύργιο, επικράτησε επί του συγκροτήματος των Συκεών και, πλέον, περιμένει να μάθει την αντίπαλό της που θα προκύψει από το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στους «αιώνιους» αντιπάλους (ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-0 του Ολυμπιακού και οι δύο ομάδες αναμετρώνται αυτή την ώρα στο κλειστό του ΣΕΦ).

Για τις γηπεδούχες, παρά την ήττα, εξαιρετική εμφάνιση έκαναν οι Άνταμς με 22 πόντους (13 ριμπάουντ), Κάρτερ με 21 (13 ριμπάουντ) και Λοβίλ με 19 πόντους.

Από την πλευρά του Αθηναϊκού, ξεχώρισαν η Πρινς με 15 πόντους, η Τσινέκε με 14, καθώς και η Παρκς με 13 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Παναθλητικός-Αθηναϊκός Qualco 73-79
Διαιτητές: Λιότσιος-Κλεπουσνιώτου-Καραούλας
Δεκέλεπτα: 19-21, 37-47, 56-65, 73-79
Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 22(3), Μάντζου, Αυτζή 9(3), Παντώτη, Βασιλείου, Κάρτερ 21, Γκέλντοφ 2, Λόβιλ 19(5).
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 9(1), Τσινέκε 14, Σταμάτη, Παυλοπούλου 5(1), Λούκα 4, Τάντιτς 1, Πρινς 15(3), Παρκς 12(2), Ανίγκουε 11, Χρίστοβα 7(1).

Ο Πρωτέας Βούλας επιβλήθηκε με 86-82 του ΠΑΣ Γιάννινα και με 3-1 νίκες στη σειρά πέρασε στην επόμενη φάση των play off, όπου θα διεκδικήσει την 5η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό
Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

