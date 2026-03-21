NBA: Δια χειρός... Γκραντ η νίκη των Μπλέιζερς, θετική παρουσία του Γιούρτσεβεν στους Γουόριορς παρά την ήττα
SPORTS
Μπάσκετ NBA Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς

Ο Τζέραμι Γκραντ «μίλησε» στο φινάλε για τους Μπλέιζερς, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν πήρε χρόνο με τους Γουόριορς, ενώ η βραδιά στο ΝΒΑ είχε έντονο ενδιαφέρον και δυνατές μάχες σε Ανατολή και Δύση

Οι Μπλέιζερς πήραν μια πολύτιμη νίκη με 108-104 απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Το Πόρτλαντ ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο στην 8η θέση της Δύσης και δείχνει να βρίσκει ρυθμό στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέραμι Γκραντ. Στο φινάλε πήρε την μπάλα μετά από τάιμ άουτ και «εκτέλεσε» από τη γωνία για τρεις, 22.2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, δίνοντας προβάδισμα νίκης στους Μπλέιζερς ολοκληρώνοντας μάλιστα την εμφάνισή του με 26 πόντους, βάζοντας και τις καθοριστικές βολές. Ο Ντένι Άβντια με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν κι εκείνος στους παίκτες που ξεχώρισαν.

Από την άλλη, οι Τίμπεργουλβς πάλεψαν με σημαντικές απουσίες. Ο Ρούντι Γκομπέρ έκανε ό,τι μπορούσε μετρώντας 18 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Minnesota Timberwolves vs Portland Trail Blazers Full Game Highlights – March 20, 2026 | NBA Season

Πίστονς - Γουόριορς 115-101

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους κατάσταση, επικρατώντας άνετα με 115-101 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από απουσίες και λάθη.

Ο Τζέιλεν Ντουρέν ηγήθηκε με 23 πόντους, ενώ ο Ντάνις Τζέκινς έκανε την καλύτερη εμφάνιση στην καριέρα του με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Οι Πίστονς πήραν τη νίκη παρά το τραγικό ποσοστό τους από το τρίποντο (23.8%). Το «κλειδί» ήταν αλλού: τα 26 λάθη των Γουόριορς, που μεταφράστηκαν σε 32 πόντους για το Ντιτρόιτ.

Θετική ήταν η συνεισφορά του Ομέρ Γιούρτσεβεν με 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής παρά την ήττα.

Κλείσιμο
Golden State Warriors vs Detroit Pistons Full Game Highlights – March 20, 2026 | NBA Season

Νετς - Νικς 92-93

New York Knicks vs Brooklyn Nets Full Game Highlights – March 20, 2026 | NBA Season

Γκρίζλις - Σέλτικς 112-117

Boston Celtics vs Memphis Grizzlies Full Game Highlights – March 20, 2026 | NBA Season

Νάγκετς - Ράπτορς 121-115

Denver Nuggets vs Toronto Raptors Full Game Highlights – March 20, 2026 | NBA Season

Χοκς - Ρόκετς 95-117

Houston Rockets vs Atlanta Hawks Full Game Highlights – March 20, 2026 | NBA Season

Πηγή: gazzetta.gr

Thema Insights

Η ανακύκλωση μπαταριών περνά σε μια νέα εποχή ευαισθητοποίησης - Το πρόγραμμα που απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο

Από τα 75.000 σημεία συλλογής μέχρι την ενημέρωση και την εκπαίδευση, η ΑΦΗΣ επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ανακύκλωσης στην καθημερινότητά μας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης