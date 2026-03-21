NBA: Δια χειρός... Γκραντ η νίκη των Μπλέιζερς, θετική παρουσία του Γιούρτσεβεν στους Γουόριορς παρά την ήττα

Κλείσιμο

Οι Μπλέιζερς πήραν μια πολύτιμη νίκη με 108-104 απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Το Πόρτλαντ ανέβηκε με αυτόν τον τρόπο στην 8η θέση της Δύσης και δείχνει να βρίσκει ρυθμό στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.Ο απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Τζέραμι Γκραντ. Στο φινάλε πήρε την μπάλα μετά από τάιμ άουτ και «εκτέλεσε» από τη γωνία για τρεις, 22.2 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, δίνοντας προβάδισμα νίκης στους Μπλέιζερς ολοκληρώνοντας μάλιστα την εμφάνισή του με 26 πόντους, βάζοντας και τις καθοριστικές βολές. Ο Ντένι Άβντια με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ ήταν κι εκείνος στους παίκτες που ξεχώρισαν.Από την άλλη, οι Τίμπεργουλβς πάλεψαν με σημαντικές απουσίες. Ο Ρούντι Γκομπέρ έκανε ό,τι μπορούσε μετρώντας 18 πόντους και 15 ριμπάουντ.Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους κατάσταση, επικρατώντας άνετα με 115-101 των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από απουσίες και λάθη.Ο Τζέιλεν Ντουρέν ηγήθηκε με 23 πόντους, ενώ ο Ντάνις Τζέκινς έκανε την καλύτερη εμφάνιση στην καριέρα του με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Οι Πίστονς πήραν τη νίκη παρά το τραγικό ποσοστό τους από το τρίποντο (23.8%). Το «κλειδί» ήταν αλλού: τα 26 λάθη των Γουόριορς, που μεταφράστηκαν σε 32 πόντους για το Ντιτρόιτ.Θετική ήταν η συνεισφορά του Ομέρ Γιούρτσεβεν με 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 19 λεπτά συμμετοχής παρά την ήττα.