Euroleague: Ο Παναθηναϊκός γύρισε από το -12 και παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι της 6άδας, διπλό η Μακάμπι, νίκες για Ζάλγκιρις και Φενέρ, δείτε βίντεο

Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε έδωσε τέλος στην Κωνταντινούπολη στο αρνητικό σερί των δύο ηττών, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 79-75 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στην 32η αγωνιστική της EuroLeague.Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η οποία βελτίωσε το ρεκόρ της σε 23-9, παρουσίασε δύο πρόσωπα, καθώς μετά από ένα προβληματικό πρώτο ημίχρονο, όπου βρέθηκε ακόμη και στο -15 (19-34 στο 14΄), αντέδρασε δυναμικά στην επανάληψη.Καθοριστική ήταν η συμβολή του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος με 23 πόντους ηγήθηκε της αντεπίθεσης, οδηγώντας τους γηπεδούχους στην ανατροπή. Με επιμέρους 28-15 στην τρίτη περίοδο, η Φενέρμπαχτσε ανέκτησε τον έλεγχο και διατήρησε το προβάδισμα έως το τέλος.Κορυφαίος των πρωταθλητών Ευρώπης ο Χόρτον-Τάκερ με 23 πόντους, ενώ από 16 σημείωσαν οι Ουέιντ Μπόλντγουϊν και Νάντο ντε Κολό. Από την Αρμάνι, που υποχώρησε στο 16-16 και έχασε έδαφος στην προσπάθεια της να πλησιάσει ακόμη περισσότερα τη δεκάδα που οδηγεί στο play in, ξεχώρισε ο Άρμονι Μπρουκς με 22 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 17-23, 29-37, 57-52, 79-75Νίκη με τεράστια βαθμολογική σημασία πέτυχε η Ζαλγκίρις με 87-85 επί της Ρεάλ στο Κάουνας. Χάρη στο αποτέλεσμα αυτό οι Λιθουανοί έφτασαν στο 18-14 μετά από 32 αγώνες στη Euroleague πραγματοποιώντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για τα play in. Οι Ισπανοί με 20-12 είναι ήδη στα play off και συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την πρώτη τετράδα.Ντέρμπι με τα... όλα του ήταν το ματς της «Ζαλγκίριο Αρένα». Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο όταν η Ρέαλ προηγήθηκε 19-27 (9΄), καμία ομάδα δεν κατάφερε να πάρει μεγαλύτερο προβάδισμα από πέντε πόντους. Με τον Χεζόνια να «τραβάει» το σκοράρισμα για τη «βασίλισσα» (αν και άστοχος γενικά) και τη Ζαλγκίρις να είναι «ζεστή» απο το τρίποντο, όλα έδειχναν ότι το ματς όδευε προς δραματικό φινάλε. Πράγματι, με δύο βολές του Μαλεντόν η Ρεάλ ισοφάρισε 85-85 στα 67 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Όλα θα κρίνονταν στην εκπνοή και ο Φρανσίσκο με δύο εύστοχες βολές έγραψε το 87-85 στα 3''. Ο Χεζόνια πήρε το τρίποντο στην εκπνοή, αλλά η μπάλα βρήκε στο «σίδερο». Κορυφαίοι για τη Ζαλγκίρις ο Φρανσίσκο με 20π., 5ασ. και Μόουζες Ράιτ με 16π.,4ρ.Για τη Ρεάλ ο Ταβάρες ήταν «διπλός» με 12π.,10ρ. ενώ ο Χεζόνια πέτυχε 18 πόντους με 8/21 σουτ.Τα δεκάλεπτα: 25-29, 53-55, 68-72, 87-85Η Μακάμπι Τελ Αβίβ (ρεκόρ 15-16) πέτυχε μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 89-85 επί της Βιλερμπάν (8-24) στη Λιόν, για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, ανατρέποντας διαφορά 14 πόντων (52-38 στο 20΄).Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν με 52-38, ωστόσο η ομάδα του Όντετ Κάτας αντέδρασε εντυπωσιακά στην επανάληψη. Με οδηγό τον Ρόμαν Σόρκιν, που σημείωσε 23 πόντους, και καθοριστική συμβολή του Ταμίρ Μπλατ (14 πόντοι, 13 ασίστ), η Μακάμπι ανέτρεψε την εικόνα του αγώνα, βρίσκοντας ώθηση από το επιμέρους σκορ 10-23 της τρίτης περιόδου.Η Βιλερμπάν προσπάθησε να επιστρέψει στα τελευταία λεπτά, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και έφτασαν στη νίκη, παρά την πίεση στο φινάλε.Τα δεκάλεπτα: 22-23, 52-38, 62-61, 85-89Πέμπτη 19/3Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87Παρί–Παρτίζαν 81-90Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91Παρασκευή 20/3Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο 79-75Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης 87-85Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας 82-74Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-891.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-92.Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-113.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20-124.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-115.Βαλένθια (Ισπανία) 20-126.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 18-147.Μονακό (Μονακό) 18-148.Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 18-149.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 18-1410.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 18-1411.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-1512.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-1613.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-1614.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-1915.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-1916.Παρτιζάν (Σερβία) 12-2017.Παρί (Γαλλία) 12-2118.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-2219.Μπασκόνια (Ισπανία) 9-2320.Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-24Τρίτη 24 Μαρτίου19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ ΑβίβΤετάρτη 25 Μαρτίου21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός ΑστέραςΤρίτη 31 Μαρτίου21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί