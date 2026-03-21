Euroleague: Ο Παναθηναϊκός γύρισε από το -12 και παρέμεινε ζωντανός στο κυνήγι της 6άδας, διπλό η Μακάμπι, νίκες για Ζάλγκιρις και Φενέρ, δείτε βίντεο
Οι πράσινοι επικράτησαν με 82-74 του Ερυθρού Αστέρα στο ΟΑΚΑ και ανέβηκαν στο 18-14 - Βλέπει 6άδα και η Ζάλγκιρις, 87-85 τη Ρεάλ - Επιστροφή στις νίκες για τη Φενέρ, 79-75 την Αρμάνι - Η Μακάμπι «επιβίωσε» στη Λιόν και ελπίζει για Play in
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 στο Telekom Center Athens και έφτασε τις 18 νίκες στην κανονική περίοδο, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό, τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου και την Μπαρτσελόνα. Η Ζάλγκιρις με τον Φρανσίσκο να ηγείται και τους Ράιτ, Γουίλιαμς-Γκος να δίνουν λύσεις επικράτησε με 87-85 της Ρεάλ για την 32η αγωνιστική της Euroleague και αισιοδοξεί για την εξάδα. Η Φενέρμπαχτσε έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε της Αρμάνι Μιλάνο με 79-75, βελτιώνοντας το καλύτερο ρεκόρ σε ολόκληρη τη διοργάνωση.Η Μακάμπι έπαιξε με τη φωτιά αλλά... δεν κάηκε καθώς επικράτησε (85-89) της Βιλερμπάν στη Λιόν και διατήρησε τις ελπίδες της για πρόκριση στα Play In
Η αγωνιστική... ανάσταση του Κέντρικ Ναν στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν ο Παναθηναϊκός... θυμήθηκε την άμυνα, έδωσε την απαραίτητη ώθηση στους «πράσινους» για την ανατροπή από το -12 (50-62 στο 28΄) και την επίτευξη της δεύτερης διαδοχικής νίκης στη Euroleague. Το «τριφύλλι» επικράτησε με 82-74 του Ερυθρού Αστέρα στο Telekom Center Athens, για την 32η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 18-14, με το οποίο παραμένει στα play in και κοιτάζει ψηλότερα. Στον αντίποδα, οι Σέρβοι υπέστησαν τη 14η ήττα τους και υποχώρησαν εκτός εξάδας.
Ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού βρήκε ρυθμό στην τέταρτη περίοδο, σημειώνοντας τους 13 από τους 19 πόντους του σε αυτό το διάστημα, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να διορθώσει ό,τι λάθος έκανε για 30 λεπτά! Η άμυνα «έδεσε», ελέω Κώστα Σλούκα, που έδωσε ρεσιτάλ και στη δημιουργία (8 ασίστ) και με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να δίνει πολύτιμες λύσεις, όπως και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ που ευστόχησε σε αυτό το διάστημα στο μοναδικό του τρίποντο, το «τριφύλλι» σημείωσε την ανατροπή και πρόσθεσε μία μεγάλη νίκη που του επιτρέπει να ονειρεύεται και πάλι την εξάδα και την απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ.
«Κλειδί» και η... εύρεση της χαμένης ευστοχίας από τα 6,75 στα πρώτα 30 λεπτά (4/16 τρίποντα), καθώς το σύνολο του Εργκίν Αταμάν μέτρησε 6/11 στον... επίλογο!
Τεράστια προσφορά και από τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος με 20 πόντους κρατούσε όρθιο τον Παναθηναϊκό στο... κακό του πρώτο 30λεπτο.
Ιστορική βραδιά για τον αρχηγό των «πράσινων», Κώστα Σλούκα, ο οποίος έγινε ο τρίτος παίκτης στην Ιστορία της Euroleague που σπάει το φράγμα των 1.000+ πόντων - 1.000+ ριμπάουντ - 1.000+ ασίστ. Ο Έλληνας γκαρντ μετράει πλέον 5.446 πόντους, 1001 ριμπάουντ και 2043 ασίστ και έγραψε το όνομα του δίπλα σε αυτό του Νικ Καλάθη (4429-1420-2235) και του Μάικ Τζέιμς (6023-1139-1725).
Από τον Ερυθρό Αστέρα ξεχώρισε ο Τζάρεντ Μπάτλερ με 15 πόντους, ενώ από 12 πρόσθεσαν οι Τζοελ Μπολομπόι και Τσίμα Μονέκε.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 41-48, 55-62, 82-74
Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας 82-74
Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο 79-75
Η πρωτοπόρος Φενέρμπαχτσε έδωσε τέλος στην Κωνταντινούπολη στο αρνητικό σερί των δύο ηττών, επικρατώντας της Αρμάνι Μιλάνο με 79-75 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στην 32η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, η οποία βελτίωσε το ρεκόρ της σε 23-9, παρουσίασε δύο πρόσωπα, καθώς μετά από ένα προβληματικό πρώτο ημίχρονο, όπου βρέθηκε ακόμη και στο -15 (19-34 στο 14΄), αντέδρασε δυναμικά στην επανάληψη.
Καθοριστική ήταν η συμβολή του Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος με 23 πόντους ηγήθηκε της αντεπίθεσης, οδηγώντας τους γηπεδούχους στην ανατροπή. Με επιμέρους 28-15 στην τρίτη περίοδο, η Φενέρμπαχτσε ανέκτησε τον έλεγχο και διατήρησε το προβάδισμα έως το τέλος.
Κορυφαίος των πρωταθλητών Ευρώπης ο Χόρτον-Τάκερ με 23 πόντους, ενώ από 16 σημείωσαν οι Ουέιντ Μπόλντγουϊν και Νάντο ντε Κολό. Από την Αρμάνι, που υποχώρησε στο 16-16 και έχασε έδαφος στην προσπάθεια της να πλησιάσει ακόμη περισσότερα τη δεκάδα που οδηγεί στο play in, ξεχώρισε ο Άρμονι Μπρουκς με 22 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 17-23, 29-37, 57-52, 79-75
Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης 87-85
Νίκη με τεράστια βαθμολογική σημασία πέτυχε η Ζαλγκίρις με 87-85 επί της Ρεάλ στο Κάουνας. Χάρη στο αποτέλεσμα αυτό οι Λιθουανοί έφτασαν στο 18-14 μετά από 32 αγώνες στη Euroleague πραγματοποιώντας το πλέον αποφασιστικό βήμα για τα play in. Οι Ισπανοί με 20-12 είναι ήδη στα play off και συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την πρώτη τετράδα.
Ντέρμπι με τα... όλα του ήταν το ματς της «Ζαλγκίριο Αρένα». Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο όταν η Ρέαλ προηγήθηκε 19-27 (9΄), καμία ομάδα δεν κατάφερε να πάρει μεγαλύτερο προβάδισμα από πέντε πόντους. Με τον Χεζόνια να «τραβάει» το σκοράρισμα για τη «βασίλισσα» (αν και άστοχος γενικά) και τη Ζαλγκίρις να είναι «ζεστή» απο το τρίποντο, όλα έδειχναν ότι το ματς όδευε προς δραματικό φινάλε. Πράγματι, με δύο βολές του Μαλεντόν η Ρεάλ ισοφάρισε 85-85 στα 67 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Όλα θα κρίνονταν στην εκπνοή και ο Φρανσίσκο με δύο εύστοχες βολές έγραψε το 87-85 στα 3''. Ο Χεζόνια πήρε το τρίποντο στην εκπνοή, αλλά η μπάλα βρήκε στο «σίδερο». Κορυφαίοι για τη Ζαλγκίρις ο Φρανσίσκο με 20π., 5ασ. και Μόουζες Ράιτ με 16π.,4ρ.
Για τη Ρεάλ ο Ταβάρες ήταν «διπλός» με 12π.,10ρ. ενώ ο Χεζόνια πέτυχε 18 πόντους με 8/21 σουτ.
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 53-55, 68-72, 87-85
Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ 85-89
Η Μακάμπι Τελ Αβίβ (ρεκόρ 15-16) πέτυχε μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 89-85 επί της Βιλερμπάν (8-24) στη Λιόν, για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, ανατρέποντας διαφορά 14 πόντων (52-38 στο 20΄).
Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στο πρώτο ημίχρονο και προηγήθηκαν με 52-38, ωστόσο η ομάδα του Όντετ Κάτας αντέδρασε εντυπωσιακά στην επανάληψη. Με οδηγό τον Ρόμαν Σόρκιν, που σημείωσε 23 πόντους, και καθοριστική συμβολή του Ταμίρ Μπλατ (14 πόντοι, 13 ασίστ), η Μακάμπι ανέτρεψε την εικόνα του αγώνα, βρίσκοντας ώθηση από το επιμέρους σκορ 10-23 της τρίτης περιόδου.
Η Βιλερμπάν προσπάθησε να επιστρέψει στα τελευταία λεπτά, όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν την ψυχραιμία τους και έφτασαν στη νίκη, παρά την πίεση στο φινάλε.
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 52-38, 62-61, 85-89
Αποτελέσματα-32η αγωνιστική
Πέμπτη 19/3
Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66
Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80
Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87
Παρί–Παρτίζαν 81-90
Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98
Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91
Παρασκευή 20/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ1.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 23-9
2.Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 22-11
3.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 20-12
4.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 20-11
5.Βαλένθια (Ισπανία) 20-12
6.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 18-14
7.Μονακό (Μονακό) 18-14
8.Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ) 18-14
9.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 18-14
10.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 18-14
11.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 17-15
12.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 16-16
13.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 15-16
14.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 13-19
15.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 13-19
16.Παρτιζάν (Σερβία) 12-20
17.Παρί (Γαλλία) 12-21
18.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 10-22
19.Μπασκόνια (Ισπανία) 9-23
20.Βιλερμπάν (Γαλλία) 8-24
Τρίτη 24 Μαρτίου
19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου
20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός
21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές
21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός
21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ
Τετάρτη 25 Μαρτίου
21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας
Τρίτη 31 Μαρτίου
21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα