Euroleague: Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού έως το τέλος της κανονικής περιόδου
Ο Παναθηναϊκός έχει 6 αγώνες εκ των οποίων οι 4 είναι εκτός έδρας

Οι «πράσινοι» ξεπέρασαν το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα και στρέφονται στα εναπομείναντα παιχνίδια της κανονικής περιόδου, τα οποία και θα κρίνουν την τελική τους κατάταξης.

Ο Παναθηναϊκός στοχεύει, πλέον, στην διπλή αγωνιστική της επόμενης εβδομάδας έχοντας να δώσει ένα ματς εκτός έδρας και ένα ματς στο Telekom Center Athens

Συγκεκριμένα πρώτη στάση για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα είναι το Σεράγεβο και η αναμέτρηση με την Ντουμπάι (24/3, 20:30) ενώ θα ακολουθήσει ο εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Μονακό (27/3, 21:15).

Το πρόγραμμα
33η αγωνιστική (24/03, 20:30): Dubai BC - Παναθηναϊκός
34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό
35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
