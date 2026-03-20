Άρης: «Κανένας υπάλληλος ή στέλεχος της ΠΑΕ δεν εμπλέκεται με τον θάνατο του Κλεομένη»

Κλείσιμο

Ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα (20/3) η, με αφορμή δηλώσεις του συνηγόρου της οικογένειας τουο οποίος τονίζει σε δηλώσεις του ότι στητου«εμπλέκονται πρόσωπα» της «κιτρινόμαυρης» εταιρείας.Η ΠΑΕ Άρης λέει, μεταξύ άλλων, πωςσυμβάν στην Καλαμαριά, την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τονίζει ότι οι συνεχόμενες δηλώσεις του δικηγόρου, Νίκου Αλεξανδρή είναι».Μάλιστα, τονίζει ότι οι δηλώσεις του δε θα μείνουν αναπάντητες.«Προς μεγάλη μας απογοήτευση γίναμε κοινωνοί της είδησης ότι με τον θάνατο του Κλεομένη σχετίζονται στελέχη της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, που, μάλιστα, υποκίνησαν και προσπάθησαν, στη συνέχεια, να υποθάλψουν τον δράστη.Η είδηση ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό εμπλέκεται στέλεχος και μάλιστα «μεγάλο» της ΠΑΕ, το οποίο, μάλιστα, απολύθηκε λίγες ώρες μετά το συμβάν είναι απόλυτα ψευδής και ανυπόστατη.Κανένας υπάλληλος ή στέλεχος της ΠΑΕ δεν εμπλέκεται και δεν απολύθηκε ούτε την επόμενη, ούτε την μεθεπόμενη του συμβάντος, γεγονός ευκόλως διαπιστούμενο.Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της στην όλη προσπάθεια καπήλευσης του τραγικού αυτού συμβάντος.Οι συνεχόμενες δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου της οικογένειας του Κλεομένη περί εμπλοκής και άλλων στελεχών της ΠΑΕ ΑΡΗΣ, πέρα από εμπρηστικές και ανυπόστατες, την δεδομένη στιγμή υποκινούν την βία και σίγουρα δεν θα μείνουν αναπάντητες.Το ίδιο ισχύει και για όσα ΜΜΕ αναπαράγουν τις συκοφαντικές δηλώσεις του πληρεξούσιου δικηγόρου.Τέλος, έχοντας βιώσει την απώλεια του Άλκη (που βέβαια είναι τουλάχιστον ατυχής η προσπάθεια κάποιων να εξισώσουν τα δύο συμβάντα), η σιωπή της ΠΑΕ ΑΡΗΣ είναι ένδειξη σεβασμού προς την οικογένεια του Κλεομένη».