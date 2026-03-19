Μπαρτζώκας: «Κάναμε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια μας φέτος»
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 90-80 της Μπασκόνια αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας του
Ο Ολυμπιακός πέτυχε την 22η νίκη του στη Euroleague κερδίζοντας 90-80 την Μπασκόνια στο ΣΕΦ αλλά δεν ικανοποίησε με την απόδοσή του.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το παιχνίδι στάθηκε στις αδυναμίες της ομάδας του αλλά μίλησε και για τα συνεχή παιχνίδια που αναγκάζονται να δίνουν οι παίκτες του.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
«Δυσκολευτήκαμε πολύ, ήταν ένα αγχωτικό παιχνίδι και ένα από τα χειρότερά μας μέσα στη σεζόν. Κάναμε τόσα λάθη κάναμε και τόσες κακές αποφάσεις. Ήταν ένα πολύ επικίνδυνο ματς, όταν αφήνεις τον αντίπαλο τόσο κοντά, μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά... Είχαμε 16% στο τρίποντο.
Ήταν ένα ματς που έπρεπε να παίξουμε πολύ καλύτερα. Είναι το 7ο ματς σε 14 ημέρες, οι παίκτες είναι κουρασμένοι, ενδεχομένως εξαντλημένοι. Έπρεπε να χειριστούμε την κατάσταση, να ξέρουμε τις αντοχές των παικτών. Αυτό το πρόγραμμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δίνει πολλά προβλήματα στα τεχνικά επιτελεία. Έχουμε μπροστά μας μερικά σημαντικά ματς για το πλεονέκτημα έδρας».
