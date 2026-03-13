Ξέσπασμα Αλμέιδα για τον πόλεμο: Κάθε πύραυλος στοιχίζει 50 εκατ. ευρώ, γιατί να μην δίνουν τα λεφτά σε τρόφιμα
Ο τεχνικός της Σεβίλλης και πρώην της ΑΕΚ μίλησε για τον παραλογισμό του πολέμου αλλά και τον Γιαμάλ
Το απόγευμα (17:30) της Κυριακής η Σεβίλλη χωρίς τον Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της παίζει στο Καμπ Νου με την Μπαρτσελόνα για τη La Liga.
Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αν και είναι τιμωρημένος και δεν μπορεί να καθίσει στον πάγκο της Σεβίλλης μίλησε εν όψει του σπουδαίου αγώνα αλλά στάθηκε στον πόλεμο.
«Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μια πιστή αντανάκλαση της κοινωνίας. Επειδή σήμερα έχουμε πολέμους και εμείς μιλάμε για ένα παιχνίδι. Αυτό σημαίνει πως δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό είναι το λυπηρό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Υπάρχει ένας πόλεμος και σπάω το κεφάλι μου για να καταλάβω πώς να στήσω την ομάδα ώστε να γκρεμίσει μία αρνητική παράδοση 23 ετών στο Καμπ Νόου, όπου δεν νικάει.
Περνάμε από κάτι πολύ όμορφο σε κάτι που είναι ουσιαστικά απάνθρωπο. Αν ο κάθε πύραυλος που εκτοξεύουν στοιχίζει 50 εκατομμύρια ευρώ και μετά λέμε “μα στην Αφρική υπάρχει πείνα”, τότε λέω το εξής: Γιατί αντί να εκτοξεύουν αυτούς τους πυραύλους δεν δίνουμε 50 εκατομμύρια ευρώ σε τροφές και σε υποδομές; Συνεχίζουμε να ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ένας κόσμος μόνος του», είπε μεταξύ άλλων.
Τώρα όσο αφορά την Μπαρτσελόνα και τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσει είπε: «Με προσευχές και πίστη. Για μένα η Μπαρτσελόνα διαθέτει τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο, τον Λαμίν Γιαμάλ».
🇦🇷"Hay guerras, y hablamos de jugar un partido. Eso quiere decir que no nos importa nada. Disparan misiles que cuestan 50 millones de euros: ¿por qué no gastarlos en comida y educación?. Vivimos en un mundo para uno mismo"— Fútbol y Política (@FutboliPolitica) March 13, 2026
Almeyda sobre la guerra.
