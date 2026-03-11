FIBA Europe Cup: Ο σαρωτικός ΠΑΟΚ νίκησε 101-77 το Περιστέρι και έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης, δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dh05efax6hpl)

Μετά την ανάπαυλα ο ΠΑΟΚ μπήκε… φορτσάτος στην αναμέτρηση και μέσω της πιεστικής του άμυνας βρήκε τον ίδιο ρυθμό στην επίθεση και… εκτόξευσε τη διαφορά στους 19 (61-42, 23’) και λίγο αργότερα έως τους 24 (69-45, 26’). Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με τον ΠΑΟΚ να επιβάλει την κυριαρχία του και στις δύο πλευρές του παρκέ και να έχει το πλεονέκτημα (82-56, 30’).Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς οι Θεσσαλονικείς είχαν «καθαρίσει» το παιχνίδι. Προς το φινάλε της αναμέτρησης το Περιστέρι προσπάθησε να μειώσει όσο περισσότερο μπορεί, για να διεκδικήσει όποιες πιθανότητες έχει για την ανατροπή την επόμενη εβδομάδα στο γήπεδό του.Τα δεκάλεπτα: 25-18, 51-36, 82-56, 101-77MVP ΗΤΑΝ Ο…Μπριν Ταϊρί με 26 πόντους (6/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/3 βολές), 1 ριμπάουντ, 6 ασίστ, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο…Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 23 πόντους.ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ…Το +32 που προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση 92-60.