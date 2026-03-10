Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Europa League: Με σημαντικές απουσίες η Μπέτις στην Αθήνα για πρώτο ματς με Παναθηναϊκό
Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι δεν θα έχει στη διάθεση του, τους Λο Σέλσο, Ίσκο και Άμραμπατ
Ο Παναθηναϊκός θα έχει σημαντικές απουσίες στην άμυνα (Τουμπά, Πάλμερ Μπράουν, Κώτσιρας, ενώ ο Γέντβαϊ δεν είναι δηλωμένος στη λίστα), αλλά και Μπέτις από την πλευρά της θα ταξιδέψει στην Ελλάδα χωρίς τρεις βασικούς ποδοσφαιριστές της για τον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στους 16 του Europa League.
Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει αύριο το πρωί για την Αθήνα και από τη σχετική λίστα απουσιάζουν τα ονόματα των Σοφιάν Άμραμπατ, Τζιοβάνι Λο Σέλσο και Ίσκο.
Η απουσία του Άμραμπατ είναι μια έκπληξη καθώς ο Μαροκινός έχει μπει στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, αλλά προφανώς κρίθηκε ανέτοιμος από τον προπονητή του.
Αναλυτικά η αποστολή της Μπέτις: Βαλές, Μπεγερίν, Γιορέντε, Νατάν, Μπάρτρα, Αλτιμίρα, Άντονι, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Αμπντέ, Μπακαμπού, Ρικάρντο, Άντριαν, Φιντάλγκο, Γκόμεθ, Ρικέλμε, Ντεόσα, Κούτσο, Ρόκα, Φίρπο, Ρουιμπάλ, Λόπεθ, Ορτίθ, Γκαρθία.
💚🤍💚— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 10, 2026
¡Nuestra convocatoria para el #PanathinaikosRealBetis!#EuroBetis pic.twitter.com/hSCFkYOOgN
