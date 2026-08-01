Αστυνομικός στη Βοιωτία έσωσε κατσικάκι μέσα από τις φλόγες
ΕΛΛΑΔΑ
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Αστυνομικός στη Βοιωτία έσωσε κατσικάκι μέσα από τις φλόγες

Η διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας απομάκρυνε το μικρό ζώο από περιοχή που απειλούνταν από τη φωτιά

Αστυνομικός στη Βοιωτία έσωσε κατσικάκι μέσα από τις φλόγες
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Μέσα στις δύσκολες ώρες που περνούν οι περιοχές που έχουν ξεσπάσει οι μεγάλες φωτιές, με τις δυσκολότερες στην κατάσβεση να είναι στο Πόρτο Γερμενό και στην Φωκίδα το Σάββατο (01/08), υπάρχουν και οι συγκινητικές στιγμές.

Εκτός από τη μάχη που δίνουν καθημερινά πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι, υπάρχουν και εικόνες που αναδεικνύουν την προσπάθεια να σωθούν όσα περισσότερα ζώα γίνεται.

Μία τέτοια στιγμή από τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία, κατέγραψε η Ελληνική Αστυνομία και τη μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση αφορά τη διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μάνδρας, η οποία συμμετέχει στις επιχειρήσεις στο πύρινο μέτωπο της Βοιωτίας.



Στη φωτογραφία, η αξιωματικός κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό κατσικάκι, το οποίο απομάκρυνε από περιοχή που απειλούνταν άμεσα από τις φλόγες. Γύρω της διακρίνονται πυκνοί καπνοί, αποτυπώνοντας τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίσσονται οι επιχειρήσεις.

Στην ανάρτησή της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει: «Η Διοικητής του Α.Τ. Μάνδρας και οι συνάδελφοί της βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας βοήθεια όπου χρειάζεται».

Η εικόνα αποτελεί μία από τις πολλές στιγμές αλληλεγγύης και αυταπάρνησης που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα πύρινα μέτωπα της χώρας, όπου στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διάσωση ανθρώπων, ζώων και περιουσιών.
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