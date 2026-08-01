Δείτε βίντεο: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τους καπνούς από τις πυρκαγιές σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αιγιάλεια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καπνός

Δείτε βίντεο: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τους καπνούς από τις πυρκαγιές σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αιγιάλεια

Σύμφωνα με την προσομοίωση του AtmoHub, οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά του

Δείτε βίντεο: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τους καπνούς από τις πυρκαγιές σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία, Φωκίδα και Αιγιάλεια
Τη μεταφορά του καπνού από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό προς τα νοτιοδυτικά ευνοούν οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες, σύμφωνα με την προσομοίωση της διασποράς του καπνού από την πιλοτική υπηρεσία του κόμβου πληροφόρηση για την Ατμοσφαιρική Σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Ειδικότερα όπως επισημαίνει το AtmoHub, σημαντικές δασικές πυρκαγιές βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πόρτο Γερμενό, στην Βοιωτία, στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας και στην Αιγιάλεια. Οι πυρκαγιές, όπως καταγράφηκαν την 1η Αυγούστου 2026, παράγουν σημαντικές ποσότητες καπνού, οι οποίες παρακολουθούνται συνεχώς μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων και προσομοιώσεων διασποράς.

Σύμφωνα με την προσομοίωση, οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά του καπνού από την πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό προς τα νοτιοδυτικά, με το νέφος να εκτείνεται πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο και να έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της ανατολικής Πελοποννήσου. Παράλληλα, οι καπνοί από τις πυρκαγιές στην Αιγιάλεια και Φωκίδα μεταφέρονται κυρίως προς τα δυτικά, ακολουθώντας τη γενική ροή των ανέμων.

Σε βίντεο παρουσιάζεται η προσομοίωση της διασποράς του καπνού από τις ενεργές πυρκαγιές της 1ης Αυγούστου 2026, όπως υπολογίζεται από την πιλοτική υπηρεσία AtmoHub, με βάση δορυφορικές εκτιμήσεις των εκπομπών και αριθμητικά μοντέλα μεταφοράς καπνού.


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