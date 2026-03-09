Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Παναιτωλικός: Το φανταστικό κορεό για τα 100 χρόνια του συλλόγου
Το Αγρίνιο γιορτάζει τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού και οι φίλοι της ομάδας είπαν τα «χρόνια πολλά» με τον δικό τους τρόπο
Ανήμερα των γενεθλίων του, όπου συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής, ο Παναιτωλικός υποδέχεται την Κηφισιά σ' ένα πολύ σημαντικό αγώνα για τη μάχη της παραμονής στη Super League 1.
Το εορταστικό κλίμα στην πόλη επικρατούσε πολλές ώρες πριν από τη σέντρα, ενώ στο γήπεδο οι οργανωμένοι φίλοι των «καναρινιών» φρόντισαν να τιμήσουν το ιωβηλαίο του συλλόγου.
Αρχικά μ' ένα πανό που έγραφε «Εν Αγρινίω την 9η Μαρτίου του 1926»...
...και στη συνέχεια μ' ένα εντυπωσιακό κορέο στο οποίο αποτυπώνονται (σαν φιλμ) μεγάλες στιγμές αυτής της εκατονταετούς διαδρομής.
