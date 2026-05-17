Ένας Ινδός εργαζόμενος νεκρός από την επίθεση ουκρανικών drones στην περιφέρεια της Μόσχας
Η συγκέντρωση της ρωσικής αεράμυνας στη Μόσχα είναι η πυκνότερη, αλλά αυτό το ξεπερνάμε, δήλωσε για την επίθεση ο Ζελένσκι
Ένας Ινδός εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από την επίθεση που έγινε σήμερα με ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην περιφέρεια της Μόσχας, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της στο Χ, η πρεσβεία της Ινδίας στη Μόσχα.
Αξιωματούχοι της πρεσβείας επισκέφτηκαν στην περιοχή της επίθεσης, συναντήθηκαν με τους τραυματίες στο νοσοκομείο και συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για την παροχή της απαραίτητης βοήθειας στους εργαζόμενους, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Στην επίθεση στην περιοχή της Μόσχας αναφέρθηκε σήμερα και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
«Η αντίδρασή μας στην παράταση του πολέμου από τη Ρωσία, αλλά και στις επιθέσεις της κατά των πόλεων και κοινοτήτων μας είναι απολύτως δικαιολογημένη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.
«Η απόσταση από τα σύνορα της Ουκρανίας είναι μεγαλύτερη από 500 χιλιόμετρα. Η συγκέντρωση της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι η πυκνότερη. Αλλά, αυτό το ξεπερνάμε», ανέφερε ο ίδιος. «...Λέμε ξεκάθαρα στους Ρώσους: το κράτος τους πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο του».
Our responses to Russia’s prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war. Ukrainian drone and… pic.twitter.com/BVFJ1BJQ1i— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026
