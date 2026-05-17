ΙΑΕΑ: Oμαλά τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό στο Αμπου Ντάμπι που δέχθηκε επίθεση από drone
Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά από την επιδρομή που προκάλεσε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια
Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ( International Atomic Energy Agency - IAEA) ανακοίνωσε σήμερα ότι πληροφορήθηκε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στον πυρηνικό σταθμό Barakah παραμένουν σε ομαλά επίπεδα και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μετά από την επιδρομή ενός drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε μία εξωτερική ηλεκτρική γεννήτρια.
«Η ΔΥΑΕ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρχές των ΗΑΕ, καθώς είναι έτοιμη να παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί», πρόσθεσε η ΔΥΑΕ.
