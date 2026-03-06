Ξεκίνησε αποκατάσταση ένα μήνα μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό της και ελπίζει στην επιστροφή της στη δράση η Λίντσεϊ Βον, βίντεο

Η Λίντσεϊ Βον τραυματίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία και μετά από πέντε χειρουργεία έσωσε το πόδι της και δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στη δράση