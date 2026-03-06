Ξεκίνησε αποκατάσταση ένα μήνα μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό της και ελπίζει στην επιστροφή της στη δράση η Λίντσεϊ Βον, βίντεο
Η Λίντσεϊ Βον τραυματίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία και μετά από πέντε χειρουργεία έσωσε το πόδι της και δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στη δράση
Έτοιμοι να σταθεί ξανά στα πόδια της και να επιστρέψει στη δράση είναι η Λίντσεϊ Βον.
Η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ στα 41 της συμμετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Ιταλίας αλλά την 8η Φεβρουαρίου τραυματίστηκε σοβαρά κατά την διάρκεια της κατάβασης (στα 13') και χρειάστηκε ελικόπτερο για να την παραλάβει και να την μεταφέρει σε νοσοκομείο.
Η Βον έκανε πέντε χειρουργεία λόγω του κατάγματος στο πόδι που είχε κάνει χιαστό και όπως δήλωσε η ίδια: «Ο γιατρός μού έσωσε το πόδι από ακρωτηριασμό». Η Αμερικανίδα έμεινε πολλές ημέρες στο νοσοκομείο και πλέον ξεκίνησε αποκατάσταση χωρίς καν να έχει συμπληρωθεί μήνας από τον τραυματισμό της στο αριστερό πόδι.
Η ίδια ανέβασε στα social media βίντεο με τις ασκήσεις αποκατάστασης και έγραψε: «Σίγουρα πέρασα δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ακόμα ευγνώμων. Εξακολουθώ να εργάζομαι σκληρά. Ο μόνος στόχος είναι να γίνω υγιής. Μέρα με τη μέρα».
Η Βον είχε δηλώσει ότι αποσύρεται από το σκι το 2019, αλλά τον Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στις πίστες αφού υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο γόνατο επτά μήνες νωρίτερα προκειμένου να σταματήσουν οι πόνοι που την είχαν υποχρεώσει να βάλει τέλος στην καριέρα της
Στην μεγάλη καριέρα της η Βον έχει κερδίσει τέσσερα πρωταθλήματα World Cup (2008, 2009, 2010 και 2012) ενώ το 2010 είχε γίνει η πρώτη Αμερικανίδα που κατακτά χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους αγώνες του 2010.
Lindsay Vonn’s crash. She has been airlifted to the hospital and her condition is unknown. After a 35 minute delay, racing has started again in the Women’s Olympic downhill. American Breezy Johnson still leads the event. pic.twitter.com/NCp8ZxhUEo— The Fall Of Rome (@FallofRome) February 8, 2026
Πλέον θέλει να έχει την υγεία της και να στόχος είναι να επιστρέψει στις πίστες!
