Γουόκαπ: «Ο Ολυμπιακός είναι χτισμένος για να πάρει το τρόπαιο»
Όσα δήλωσε ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού ενόψει του Final 4 της Αθήνας μετά και την πρόκριση των ερυθρολεύκων κόντρα στη Μονακό με 3-0
Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μονακό στο Πριγκιπάτο και μαζί εξασφάλισε το εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου στο Telekom Center Athens, ολοκληρώνοντας τη σειρά με το απόλυτο 3-0 απέναντι στους Μονεγάσκους, με δύο νίκες εντός και μία εκτός έδρας.
Ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος σε 23′ 41” συμμετοχής σημείωσε 14 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, μίλησε μετά τη λήξη της αναμέτρησης και στάθηκε στην εξαιρετική αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού και στην προσήλωση που έδειξε απέναντι στον Μάικ Τζέιμς, υπογραμμίζοντας πως η συνολική προσπάθεια της ομάδας πάνω του έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι.
Παράλληλα, εμφανίστηκε απόλυτα αισιόδοξος για τη συνέχεια, τονίζοντας πως ο Ολυμπιακός έχει χτιστεί με στόχο την κορυφή και ότι τώρα είναι η στιγμή να διεκδικήσει το τρόπαιο δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Για την απόδοση της ομάδας:
«Ήταν ένα πλήρες ματς, βάζαμε τα σουτ, είχαμε ρυθμό στο ματς, παίξαμε πολύ καλή ομαδική άμυνα στον Μάικ Τζέιμς και τον πιέσαμε στο να δώσει πάσα ή να πάρει δύσκολα σουτ. Πιστεύω πως όλοι έκαναν πολύ καλή δουλειά πάνω του σήμερα».
Για το αν πιστεύει πως μπορούν να πάρουν το τρόπαιο:
«Ναι φυσικά, για αυτό είναι χτισμένη αυτή η ομάδα και για αυτό δουλεύει όλη τη σεζόν, από τέλη Αυγούστου που ήμασταν όλοι μαζί. Είναι μεγάλη η πορεία, περίπου 9 μήνες και τώρα είναι η ώρα να κερδίσουμε δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας».
