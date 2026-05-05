Μαρτίνεθ: «Θα κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό»
Πέδρο Μαρτίνεθ Παναθηναϊκός Βαλένθια Euroleague

Η Βαλένθια είναι με την πλάτη στον τοίχο αφού είναι πίσω με 2-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague με τον Παναθηναϊκό και ο προπονητής της μίλησε για το 3ο καθοριστικό παιχνίδι

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ οδήγησε τη Βαλένθια στη 2η θέση της κανονικής περιόδου, έχοντας την κορυφαία επίθεση της σεζόν, για να έχει η ισπανική ομάδα πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Όμως, είδε τους άπειρους σε πλέι οφ Euroleague παίκτες του, να γνωρίζουν δύο ήττες στη Roig Arena από τον 7ο, μέσω Play In, Παναθηναϊκό, στα πρώτα δύο ματς. Ο Ισπανός τεχνικός της Βαλένθια θέλει να δει μία αντίδραση από τους παίκτες του στο Game 3, στο Telekom Center Athens την Τετάρτη (6/5, 21:15), και το 2-1 στη σειρά, ώστε να υπάρξει -έστω- και ένας 4ος αγώνας, αντί μιας πρόκρισης με "sweep" για τον Παναθηναϊκό.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό» δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατά την αναχώρηση της αποστολής της Βαλένθια με προορισμό την Αθήνα.

Οι δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ

«Θα πάμε μέρα με την ημέρα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά οριακή, αλλά η διοργάνωση αυτή τη στιγμή μας φέρνει σε ένα σημείο όπου είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη σεζόν. Προφανώς γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι αν παίξουμε ένα καλό παιχνίδι μπορούμε να έχουμε πιθανότητες να νικήσουμε.

Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος που μας οδηγεί στα όρια σε άμυνα, ριμπάουντ και επιθετική λειτουργία, γιατί είναι μια ομάδα που τα κάνει όλα πολύ καλά. Επομένως πρέπει να είμαστε στο καλύτερό μας επίπεδο. Μας αναγκάζει να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι και θα έλεγα ότι μακάρι να καταφέρουμε να κάνουμε μεγαλύτερη τη σειρά, γιατί μας υποχρεώνει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
