Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Το νέο εντυπωσιακό τρέιλερ του Fox sports για το Μουντιάλ: Ο Τομ Μπρέιντι ξύρισε το κεφάλι του Ζλάταν και η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, δείτε βίντεο
Το νέο εντυπωσιακό τρέιλερ του Fox sports για το Μουντιάλ: Ο Τομ Μπρέιντι ξύρισε το κεφάλι του Ζλάταν και η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, δείτε βίντεο
Περίπου ένας μήνας έχει μείνει για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 στις ΗΠΑ και το τηλεοπτικό δίκτυο που θα το μεταδώσει έδωσε έναυσμα για την αντίστροφη μέτρηση με ένα εντυπωσιακό βίντεο που συγκεντρώνει προσωπικότητες που θα πρωταγωνιστήσουν
Τη νέα διαφημιστική καμπάνια για το Μουντιάλ 2026 με τίτλο «Miracle» παρουσίασε το Fox Sports, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης.
Το σποτ για το φετινό Μουντιάλ -που ήδη κατακλύζει τα social media- συγκεντρώνει σημαντικές προσωπικότητες από τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, όπως τον Τομ Μπρέιντι, τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή των ΗΠΑ Μπρους Αρίνα, ενώ συμμετέχουν και παίκτες της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, όπως ο Κρίστιαν Πούλισικ.
Το μουσικό υπόβαθρο βασίζεται στο εμβληματικό «The Impossible Dream», του Έλβις.
Στη συνέχεια, η αφήγηση αποκτά πιο υπερβολικό και σχεδόν σουρεαλιστικό χαρακτήρα: ο Γουέστον ΜακΚένι εμφανίζεται ακόμη και σε χαρτονομίσματα, ενώ ο Τάιλερ Άνταμς αντικαθιστά διάσημες μορφές σε διαφημιστικές πινακίδες.
Σε μία χιουμοριστική στιγμή, ο Τομ Μπρέιντι ξυρίζει το κεφάλι του Ιμπραΐμοβιτς, επειδή ο Σουηδός είχε προβλέψει ήττα των ΗΠΑ από τη Βραζιλία.
Το σποτ για το φετινό Μουντιάλ -που ήδη κατακλύζει τα social media- συγκεντρώνει σημαντικές προσωπικότητες από τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία, όπως τον Τομ Μπρέιντι, τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή των ΗΠΑ Μπρους Αρίνα, ενώ συμμετέχουν και παίκτες της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, όπως ο Κρίστιαν Πούλισικ.
Το μουσικό υπόβαθρο βασίζεται στο εμβληματικό «The Impossible Dream», του Έλβις.
Η «ιστορία» της καμπάνιας ξεκινά από έναν φανταστικό τελικό, όπου ο Κρίστιαν Πουλίσικ πετυχαίνει το νικητήριο γκολ, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα, από την Times Square μέχρι μικρές πόλεις της επαρχίας.
A bet is a bet @TomBrady pic.twitter.com/h9mGxahquN— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 5, 2026
Στη συνέχεια, η αφήγηση αποκτά πιο υπερβολικό και σχεδόν σουρεαλιστικό χαρακτήρα: ο Γουέστον ΜακΚένι εμφανίζεται ακόμη και σε χαρτονομίσματα, ενώ ο Τάιλερ Άνταμς αντικαθιστά διάσημες μορφές σε διαφημιστικές πινακίδες.
Σε μία χιουμοριστική στιγμή, ο Τομ Μπρέιντι ξυρίζει το κεφάλι του Ιμπραΐμοβιτς, επειδή ο Σουηδός είχε προβλέψει ήττα των ΗΠΑ από τη Βραζιλία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα