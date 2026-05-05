ΑΕΚ - Ολυμπιακός 29-36: Οι ερυθρόλευκοι απάντησαν στο break της Ένωσης και έφεραν τη σειρά των τελικών της Handball Premier στο 1-1, δείτε βίντεο
Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι και έχοντας ως όπλο την άμυνα πέρασαν από το Καματερό - Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί στην Ηλιούπολη χωρίς να έχει οριστεί η ημερομηνία
Την απάντηση στο break της ΑΕΚ στη σειρά των τελικών βρήκε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» με ηχηρό πέρασμα από το κλειστό γυμναστήριο του Καματερού και με σκορ 35-28 έκανε το 1-1.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παίρνει το προβάδισμα στην αναμέτρηση και να το διατηρεί μέχρι το πρώτο δεκάλεπτο (4-3).
Ο Ολυμπιακός κατάφερε με επιθετικό σερί να πάρει διαφορά δύο τερμάτων (5-7), την οποία κατάφερε να διατηρήσει, παρά τις προσπάθειες της Ένωσης να μειώσει.
Οι «ερυθρόλευκοι» μπόρεσαν να διευρύνουν στη συνέχεια την υπέρ του διαφορά (9-12), διατηρώντας για αρκετή ώρα την ΑΕΚ χωρίς γκολ.
Έτσι, το σύνολο του Ρικάρντο Τριλίνι εκτόξευσε στο +7 τη διαφορά (9-16), την οποία έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η Ένωση μείωσε κατά ένα τέρμα (12-18).
Στο δεύτερο μισό, ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο ματς και μπόρεσε να φτάσει σε διψήφια διαφορά (14-24). Από εκείνο το σημείο και μετά το σύνολο του Αλέξη Αλβανού έκανε το δικό του επιθετικό σερί και με τον Γκαρέν μείωσε στα έξι τέρματα (20-26).
To προβάδισμα αυτό διατηρήθηκε από τους παίκτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι προσπάθησαν και πάλι να φτάσουν σε διψήφια διαφορά. Από τη μεριά της, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση με το 36-29 να είναι το τελικό σκορ υπέρ των «ερυθρόλευκων».
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο, Εσκαλόνα, Κουν, Βίντα, Τζίμπουλας, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς, Τσαναξίδης, ίβιτς, Σουργκιέλ, Μάνθος, Μιχαηλίδης, Σάββας.
ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής, Μπούτος, Παναγιωτίδου, Μπάρος, Ραντόισιτς, Περίν, Αντωνιάδης, Τοριάνι, Κουκουλάς, Γκαρέν, Κολοβός, Τουρέ, Πεισότο, Στούμπερ, Ριμπέτ, Ματέους.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
