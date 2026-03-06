Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Κύπελλο Ελλάδας βόλεϊ γυναικών: Ο Πανιώνιος απέκλεισε τον Ολυμπιακό και πέρασε στον τελικό, δείτε βίντεο
Νίκη με 3-1 σετ στον ημιτελικό του Final-4 – Στον τελικό του Σαββάτου για το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας του
Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου «εκθρόνισε» τον περσινό Κυπελλούχο Ελλάδας Ολυμπιακό, καθώς νίκησε με 3-1 σετ στον δεύτερο ημιτελικό του Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας και το βράδυ του Σαββάτου (7/3, 19:00) θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο τρόπαιο της Ιστορίας του, στη δεύτερη παρουσία του σε F-4.
Ο Ολυμπιακός μπήκε με μεγαλύτερη στιβαρότητα ως ομάδα στο πρώτο σετ, πήρε ένα μικρό προβάδισμα με 4-1 από επίθεση της Κονέο και συνέχισε με ένα σταθερό τέμπο, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά (14-9 με νέο πόντο της Κονέο). Η Εμμανουηλίδου οδήγησε τις «ερυθρόλευκες» στο 21-16 και το σετ έκλεισε υπέρ του Ολυμπιακού με 25-19, χάρις σε επίθεση της Κούμπουρα.
Ο Πανιώνιος «αντέδρασε» στο δεύτερο σετ κι αφού ξεπέρασε το αρχικό «μούδιασμα» απ' την πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού σε σερβίς και υποδοχή, μετέτρεψε το 11-8 σε 14-15 μέσα από τους πόντους της Στοΐλκοβιτς και της Ριστίσεβιτς. Από το 23-23 η Ραχίμοβα εδωσε προβάδισμα στον Πανιώνιο κι αμέσως μετά η επίθεση άουτ της Κούμπουρα, οδήγησε το ζευγάρι σε ισορροπία (23-25, 1-1).
Στο τρίτο σετ ο Πανιώνιος «επέστρεψε» μετά το αρχικό 6-3 του Ολυμπιακού κι εκμεταλλευόμενος τα λάθη των αθλητριών του Ολυμπιακού, πέρασε μπροστά με 8-11. Ο Ολυμπιακός έκανε ακολούθως ένα δικό του σερί φτάνοντας στο 19-15 με άσσο της Κονέο, όμως οι «κυανέρυθρες» βρήκαν λύσεις με τις Χαντάβα και Ατανασίεβιτς, ενώ πέρασαν μπροστά με 20-22 χάρις στον άσσο της Λαμπρούση.
Ο Ολυμπιακός επέμεινε, αλλά ο Πανιώνιος με ένα σερί 3-0 στο φινάλε πήρε και το δεύτερο σετ με 25-22 μετά την επίθεση άουτ της Εμμανουηλίδου. Συγκλονιστική ήταν η εξέλιξη και στο τέταρτο σετ με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται διαρκώς στο προβάδισμα. Ο άσσος της Ραχίμοβα έδωσε προβαδισμα 2 πόντων στον Πανιώνιο με 16-14, που άντεξε στις επιθέσεις των αθλητριών του Ολυμπιακού και στην προσπάθειά τους για να «επιστρέψουν».
Από το 23-22, ήρθε ένας πόντος της Ατανασίεβιτς κι ένα τρομερό μπλοκ στο φινάλε για να χαρίσει το τέταρτο σετ στις «κυανέρυθρες» του Γιουνούς Οτσάλ με 25-22 και μαζί την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Τα σετ: 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25)
*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 12 άσσους, 54 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων ενώ του Πανιωνίου από 6 άσσους, 49 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάσεβιτς): Εμμανουηλίδου 6 (4/10 επ., 2 μπλοκ), Κούμπουρα 15 (14/40 επ., 1 άσος), Στεφάνοβιτς 10 (6/12 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 16 (11/31 επ., 5 άσοι, 54% υπ. - 36% άριστες), Κόνεο 20 (17/34 επ., 3 άσοι, 68% υπ. - 42% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (2/3 επ., 1 άσος) / Αρτακιανού (λ., 66% υπ. - 47% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου 1 (1 άσος), Οικονομίδου (0/5 επ.)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Γιουνούς Οτσάλ): Ριστίσεβιτς 16 (13/27 επ., 3 μπλοκ, 59% υπ. - 41% άριστες), Στοϊλίκοβιτς 2 (2/5 επ.), Ατανασίεβιτς 18 (14/37 επ., 4 μπλοκ, 50% υπ. - 33% άριστες), Ραχίμοβα 20 (14/37 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ), Ζακχαίου 6 (4/9 επ., 2 μπλοκ), Καρέλια (0/1 επ.) / Ξανθοπούλου (λ., 78% υπ. - 33% άριστες), Νομικού 1 (1 μπλοκ), Χαντάβα 1 (1 άσος), Λαμπρούση 3 (2/3 επ., 1 άσσος)
Ημιτελικοί
ΑΟ Θήρας-ΠΑΟΚ 3-0 (25-13, 25-21, 25-14)
Ολυμπιακός - Πανιώνιος 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 22-25)
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ημιτελικών στο Final-4 του Κυπέλλου Βόλεϊ Γυναικών έχουν ως εξής:Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
19:00 ΑΟ Θήρας - Πανιώνιος
