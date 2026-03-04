Γιαννακόπουλος στους παίκτες του Παναθηναϊκού: Ένα εκατ. ευρώ έξτρα πριμ, εάν πάρετε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα, βίντεο

Επιπλέον κίνητρο για το «triple crown» έδωσε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού, μιλώντας στην κοπή πίτας της ΚΑΕ για το 2026





Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος



«Είναι Μάρτιος και είναι λίγο περίεργο να ευχόμαστε Καλή Χρονιά, αλλά παρ’ όλα αυτά, Καλή Χρονιά. Αγάπη, ευημερία, τύχη, ευτυχία και υγεία σε όλους, στις οικογένειές σας και τους αγαπημένους σας.



Mr. Dimitris Giannakopoulos shares his wishes and sets the goals for a successful and trophy-filled year during our annual vasilopita event.



Προσωπικά επιτεύγματα, ελπίζω και ομαδικά επιτεύγματα επίσης.







Moments of unity and smiles from our annual vasilopita event. Family always comes first!



— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 4, 2026

Και εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί με το τέλος της σεζόν. Στις 22 Ιουνίου, στα γενέθλιά μου.



Eίστε όλοι καλεσμένοι. Θα βάλουμε τεκίλα στο ένα, βότκα στο άλλο. Και τι θα βάλουμε στο τρίτο Κέντρικ (σ.σ. Ναν); ΟΚ, κονιάκ. Είσαι ο άνθρωπός μου.



Είμαι πολύ αισιόδοξος. Βλέπω τον Χουάντσο να χαμογελάει. Είναι Μάρτιος ακόμα. Θέλω να χαμογελάσω, γνωρίζω ότι είναι ακόμα Μάρτιος. Ξέρεις ότι ο Μάρτιος είναι ο μήνας σου, ε;



Και το χαμόγελό σου πάντα προβλέπει πράγματα. Για άλλη μια φορά, Καλή Χρονιά και ό,τι καλύτερο από εσάς».



Μετά το πέρας της διαδικασίας με την ανάδειξη των τυχερών της εκδήλωσης, ο κ. Γιαννακόπουλος πήρε εκ νέου τον λόγο, αναφέροντας: «Φυσικά θέλουμε τα τρία κύπελλα, όχι για το τραπεζάκι. Τα θέλουμε για τα εκατομμύρια φιλάθλων σε όλη την Ελλάδα, που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό.



Όλοι έχουν bonus στα συμβόλαιά τους. Όπως σας είπα, είμαι πολύ αισιόδοξος.



Οπότε αυτό που θα κάνω σήμερα είναι να σας πω ότι στο τέλος της σεζόν, αν έχουμε και τα τρία κύπελλα σε εκείνο το τραπέζι για να κάνουμε τους φιλάθλους μας χαρούμενους, πέρα από όλα τα bonus που έχετε, θα υπάρχει και ένα εκατομμύριο ευρώ από εμένα, ώστε να μοιραστεί σε όλους όσοι βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο.



Αυτό δεν είναι από το budget, είναι από εμένα. Και στην πραγματικότητα δεν είναι από εμένα, είναι από τον Φρι».





Αταμάν: «Είμαι σίγουρος ότι ο Γιαννακόπουλος δε θέλει τα Κύπελλα για το τραπέζι του αλλά για την οικογένεια και τους οπαδούς της ομάδας».



«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαννακόπουλο που μας προσκάλεσε για άλλη μια φορά σε αυτή την παραδοσιακή γιορτή της κοπής της πίτας.



Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους του. Και από την άλλη πλευρά, φυσικά, θα ήθελα να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας στηρίζει όλους σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις.



Γιατί έχει μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλη αυτή την ομάδα, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στην πάντα θετική του άποψη για την ομάδα.



Να του δώσουμε αυτό που χρειάζονται οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Είμαι σίγουρος ότι δεν τα θέλει για το τραπέζι του. Θέλει αυτά τα κύπελλα για όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, για όλη την οικογένεια του Παναθηναϊκού.



Και είμαι σίγουρος ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Ακόμα κι αν μέχρι τώρα μας ακολουθούσε γενικά μία μεγάλη ατυχία. Αλλά η πραγματική σεζόν θα τελειώσει στα μέσα Ιουνίου.



Και είμαι σίγουρος ότι αυτή η ομάδα έχει τη δύναμη να μπορέσει να τελειώσει τη σεζόν όπως την πρώτη χρονιά που το κάναμε. Το κάναμε και μπορούμε να το κάνουμε ξανά».