Εντυπωσιακά πλάνα με drone από την ανακαίνιση του Ολυμπιακού σταδίου, δείτε βίντεο

Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ
Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το εμβληματικό ΟΑΚΑ, περνά σε μια νέα εποχή και βρίσκεται σε φάση αναγέννησης.
Η ομάδα UP Stories κατάφερε να εξασφαλίσει την άδεια από τη Διοίκηση του ΟΑΚΑ, προκειμένου να καταγράψει εκ των έσω την εξέλιξη των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης, τόσο στο Κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο όσο και στον περιβάλλοντα χώρο. Επιστρατεύσαμε όλο τον τεχνολογικό μας εξοπλισμό, προκειμένου να αποτυπώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μία από τις σημαντικότερες τεχνικές παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στο συγκρότημα.
Σαράντα τρία χρόνια μετά τα εγκαίνια του Κεντρικού Σταδίου και περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, υλοποιείται για πρώτη φορά ένα τόσο εκτενές, απαιτητικό και φιλόδοξο πρόγραμμα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού όλων των εγκαταστάσεων.
Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπερταμείο και την Περιφέρεια Αττικής. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν δομικές ενισχύσεις, εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, αναβάθμιση υποδομών και εκσυγχρονισμό κρίσιμων εγκαταστάσεων, με βασικό στόχο τη μακροχρόνια ασφάλεια, λειτουργικότητα και βιωσιμότητα του ΟΑΚΑ.
Το χρονοδιάγραμμα τηρείται σύμφωνα με τα ορόσημα που έχουν τεθεί, με καταληκτικό σημείο ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2026. Κάθε στάδιο των εργασιών αποτελεί ένα ακόμη σταθερό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ασφαλούς και διεθνώς ανταγωνιστικού αθλητικού κέντρου.
