Η Γαλατά απέκλεισε στην παράταση την ηρωική Γιουβέντους, δύσκολες προκρίσεις για Ρεάλ, Παρί, ανατροπή για Αταλάντα, δείτε όλα τα γκολ

Η Γιούβε ανέτρεψε το 5-2 της Πόλης αν και έπαιζε με 10 παίκτες, όμως λύγισε στην παράταση - Η Αταλάντα με... buzzer beater στο 90'+8' απέκλεισε τη Ντόρτμουντ - Ρεάλ και Παρί βρέθηκαν πίσω στο σκορ κόντρα σε Μπενφίκα, Παρί, αλλά έστω και με ζόρι προκρίθηκαν στους 16 του Champions League