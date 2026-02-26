Η Γαλατά απέκλεισε στην παράταση την ηρωική Γιουβέντους, δύσκολες προκρίσεις για Ρεάλ, Παρί, ανατροπή για Αταλάντα, δείτε όλα τα γκολ
Η Γαλατά απέκλεισε στην παράταση την ηρωική Γιουβέντους, δύσκολες προκρίσεις για Ρεάλ, Παρί, ανατροπή για Αταλάντα, δείτε όλα τα γκολ
Η Γιούβε ανέτρεψε το 5-2 της Πόλης αν και έπαιζε με 10 παίκτες, όμως λύγισε στην παράταση - Η Αταλάντα με... buzzer beater στο 90'+8' απέκλεισε τη Ντόρτμουντ - Ρεάλ και Παρί βρέθηκαν πίσω στο σκορ κόντρα σε Μπενφίκα, Παρί, αλλά έστω και με ζόρι προκρίθηκαν στους 16 του Champions League
Με αλλα 17 γκολ ολοκληρώθηε η ενδιάμεση φάση του Champions League (13 είχαμε στους αγώνες της Τρίτης) και την αγωνία να χτυπάει κόκκινο σε όλα τα ματς.
Περισσότερο βέβαια στο Τορίνο, όπου είχαμε παράταση με τη Γιουβέντους να αγγίζει μια επική ανατροπή αν και έπαιζε με παίκτη λιγότερο, αλλά την Γαλατά να περνά στην επόμενη φάση.
Την... τιμή των Ιταλών (που έχουν ήδη χάσει χάσει Νάπολι και Ίντερ) έσωσε η ταπεινή Αταλάντα με την πρόκριση επί της Ντόρτμουντ (αν και είχε χάσει 2-0 στη Βεστφαλία).
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί ζορίστηκε αρκετά από την πεισματάρα Μονακό που επέστρεψε αν και έπαιζε με παίκτη λιγότερο, ενώ κι η Ρεάλ χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια κόντρα στη Μπενφίκα.
Δείτε όλα τα γκολ της Τετάρτης
Υπενθυμίζουμε ότι η κλήρωση για την ανάδειξη των ζευγαριών στη φάση των 16 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/2.
Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ 3-2 (παράταση)
Το 5-2 (από 1-2) του πρώτου αγώνα δεν άφηνε πολλά περιθώρια ελπίδας στη Μεγάλη Κυρία όχι μόνο λόγω της έκτασης του σκορ αλλά και της συνολικότερης εικόνας της ομάδας...
Το πέναλτι του Λοκατέλι 37') δημιούργησε κάποιες ελπίδες, όμως η αποβολή του Κέλι στο 48' (πάτησε μετά από άλμα το πόδι του Γιλμάζ) ενώ αρχικά φάνηκε να βάζει οριστική ταφόπλακα στις ελπίδες πρόκρισης, λειτούργησε ως «ενεργοποίηση ενστίκτου επιβίωσης» για τους μπιανκονέρι που θύμισαν κάτι από τις παλιές καλές εποχές.
Αν και με παίκτη λιγότερο άρχισαν να πιέζουν τη Γαλατάσαραϊ, κάνοντας το 2-0 με τον Γκάτι στο 70', ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα στο 82' με τον ΜακΚένι και διεκδικώντας ένα 4ο γκολ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, χωρίς να τα καταφέρουν.
Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση και στο 96' ο Ζεγκρόβα έχασε το... άχαστο (από ασίστ ΜακΚένι) πλασάροντας άστοχα για να έρθει ο τιμωρός Όσιμεν στο 105'+1' και να παγώσει το γήπεδο. Ο κουρασμένος Γκάτι δεν πρόλαβε στο τάκλιν, ο Νιγηριανός πλάσαρε κάτω από τα πόδια του Πέριν και διαμόρφωσε το 3-1. Η Γιούβε άγγιξε σε δύο περιπτώσεις ένα τέταρτο γκολ που θα έστελνε το ματς στα πέναλτι, δεν το βρήκε και στο 119' ο Γιλμάζ σκόραρε για το 3-2 δίνοντας τέλος στο θρίλερ.
Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό 2-2
Στο Πριγκηπάτο προηγήθηκερ 2-0 στο πρώτο 20λεπτο αλλά έμεινε με 10 παίκτες και η Παρί έκανε την ανατροπή. Οι Μονεγάσκοι έμοιαζαν να είναι χαμένοι από πρώτο χέρι, όμως αυτό φάνηκε να πιστεύει και η Παρί που μπήκε νωθρή στο ματς και το γκολ του Αχλιούς στο 45' έβαλε φωτιά στο ζευγάρι...
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης ψαχνόταν και τη λύση έδωσε αντίπαλος και πάλι καθώς ο Κουλιμπαλί με δύο κίτρινες σε διάστημα τριών λεπτών (55' - 58') άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες για να ακολουθήσουν δύο γρήγορα γκολ της Παρί (60' Μαρκίνιος, 66' Κβαρατσχέλια) για την ανατροπή.
Το φινάλε όμως είχε σασπένς με τον Τεζέ να ισοφαρίζει σε 2-2 και στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων ο Φαές έχασε τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-3 και να στείλει το ματς στην παράταση.
Η Παρί πέρασε αλλά τώρα έχει μπροστά της Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι και σίγουρα θα πρέπει να αλλάξει εικόνα...
Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα (2-1)
Ήταν το πιο πολυσυζητημένο ζευγάρι, δυστυχώς όχι για ποδοσφαιρικούς λόγους, αλλά λόγω των όσων έγιναν με πρωταγωνιστές τον Πρεστιάνι και τον Βινίσιους. Κι η αλήθεια είναι ότι η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά τεταμένη, αλλά κι ο αγώνας εξελίχθηκε σε μία πραγματική μάχη...
Οι Πορτογάλοι χωρίς τον Μουρίνιο (είδε το ματς από το λεωφορείο της ομάδας!) που είχε αποβληθεί στη Λισαβόνα και τον Πρεστιάνι, πάγωσαν το Μπερναμπέου όταν προηγήθηκαν στο 14' με τον Ράφα Σίλβα (από ενέργεια του Παυλίδη) αλλά χάρηκαν το γκολ τους (που ισοφάριζε το σκορ του πρώτου ματς) μόλις για δύο λεπτά καθώς στο 16' ο Τσουαμενί ισοφάρισε.
Η Μπενφίκα το πάλεψε, είχε δοκάρι με τον Σίλβα, αλλά στο 80' ο Βινίσιους με τρομερό πλασέ διαμόρφωσε το 2-1 και έδωσε οριστικά την πρόκριση στους μερένγκες.
Αταλάντα - Ντόρτμουντ 4-1
Τελικά υπάρχουν και παιχνίδια όπου οι γερμανικές ομάδες δεν κερδίζουν! Στο Μπέργκαμο σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στο Champions League, καθώς με την Ντόρτμουντ να έχει κερδίσει άνετα με 2-0 στο πρώτο ματς σχεδόν κανείς δεν έδινε ελπίδες στους «μπεργκαμάσκι». Κι όμως το θρίλερ βρήκε τους παίκτες του Παλαντίνο να πανηγυρίζουν με το buzzer beater πέναλτι του Σάμαρτζιτς να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 90'+8'!
Η Αταλάντα κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα από το πρώτο ημίχρονο (5' Σκαμάκα, 45' Τζαπακόστα) και να φτάσει σε σκορ πρόκρισης στο 57' με τον Πάσαλιτς κόντρα στους υπνωτισμένους Γερμανούς.
Η είσοδος του Αντεγέμι στο 70' έδωσε μια πνοή και στο 75' το δικό του γκολ διαμόρφωσε το 3-1 που αν έμενε μέχρι το τέλος σήμανε παράταση. Όμως στην τελευταία επίθεση ο Μπενσεμπαϊνί αντί για τη μπάλα βρήκε το κεφάλι του Κρίστοβιτς, ο διαιτητής μέσω VAR έδειξε την άσπρη βούλα και ο Σάμαρτζιτς με άψογη εκτέλεση διαμόρφωσε το 4-1 (ενώ στους 16 θα παίξει με Μπάγερν ή Άρσεναλ).
Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (24/2)
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0
Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ 1-2
Νιούκαστλ - Καραμπάγκ 3-2
Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ 4-1
