Champions League: Οι ομάδες που πέρασαν στη φάση των «16» και οι διασταυρώσεις
Την Παρασκευή (27/02) στις 13:00 οι 16 ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους, καθώς και το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Βουδαπέστης στην Πούσκας Αρένα
Τα playoffs του Champions League ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα να ξέρουμε πλέον και τις 16 ομάδες που θα βρεθούν στην επόμενη φάση.
Στο δεύτερο σκέλος της ενδιάμεσης νοκ άουτ φάσης, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Αταλάντα και Γαλατάσαραϊ εξασφάλισαν το εισιτήριο και την Παρασκευή (27/2, 13:00) θα μάθουν τους αντιπάλους τους, που θα προκύψουν από τις ομάδες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της league phase. Φυσικά, ήδη είναι γνωστό από ποια δυάδα ομάδων θα προκύψει ο κάθε αντίπαλος.
Δείτε όλα τα γκολ της Τρίτης
Δείτε όλα τα γκολ της Τετάρτης
Οι αγώνες των «16» θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα, με τα πρώτα ματς να διεξάγονται στις 10 και 11 Μαρτίου και τις ρεβάνς ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, στις 17 και 18 του μήνα.
Μπάγερν Μονάχου
Λίβερπουλ
Τότεναμ
Μπαρτσελόνα
Οι ομάδες που πέρασαν από τη league phaseΆρσεναλ
Τσέλσι
Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Μάντσεστερ Σίτι
Ρεάλ Μαδρίτης
Αταλάντα
Νιούκαστλ
Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπόντο/Γκλιμτ
Μπάγερ Λεβερκούζεν
Γαλατάσαραϊ
Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
Γαλατάσαραϊ ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ
Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Μάντσεστερ Σίτι
Οι ομάδες που πέρασαν από τα playoffsΠαρί Σεν Ζερμέν
Ρεάλ Μαδρίτης
Αταλάντα
Νιούκαστλ
Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπόντο/Γκλιμτ
Μπάγερ Λεβερκούζεν
Γαλατάσαραϊ
Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
🚨 16/16 CLUBS in the UCL - R16 are set!— Football Rankings (@FootRankings) February 25, 2026
🔮 Draw will be made on Friday at 12:00 CET! pic.twitter.com/9XUxNj4hxj
