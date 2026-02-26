Champions League: Οι ομάδες που πέρασαν στη φάση των «16» και οι διασταυρώσεις
SPORTS
Champions League

Champions League: Οι ομάδες που πέρασαν στη φάση των «16» και οι διασταυρώσεις

Την Παρασκευή (27/02) στις 13:00 οι 16 ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους, καθώς και το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Βουδαπέστης στην Πούσκας Αρένα

Champions League: Οι ομάδες που πέρασαν στη φάση των «16» και οι διασταυρώσεις
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τα playoffs του Champions League ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα να ξέρουμε πλέον και τις 16 ομάδες που θα βρεθούν στην επόμενη φάση.

Στο δεύτερο σκέλος της ενδιάμεσης νοκ άουτ φάσης, Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, Αταλάντα και Γαλατάσαραϊ εξασφάλισαν το εισιτήριο και την Παρασκευή (27/2, 13:00) θα μάθουν τους αντιπάλους τους, που θα προκύψουν από τις ομάδες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της league phase. Φυσικά, ήδη είναι γνωστό από ποια δυάδα ομάδων θα προκύψει ο κάθε αντίπαλος.

Δείτε όλα τα γκολ της Τρίτης



Δείτε όλα τα γκολ της Τετάρτης



Οι αγώνες των «16» θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα, με τα πρώτα ματς να διεξάγονται στις 10 και 11 Μαρτίου και τις ρεβάνς ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, στις 17 και 18 του μήνα.

Οι ομάδες που πέρασαν από τη league phase

Άρσεναλ
Κλείσιμο
Μπάγερν Μονάχου
Λίβερπουλ
Τότεναμ
Μπαρτσελόνα
Τσέλσι
Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Μάντσεστερ Σίτι

Οι ομάδες που πέρασαν από τα playoffs

Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεάλ Μαδρίτης
Αταλάντα
Νιούκαστλ
Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπόντο/Γκλιμτ
Μπάγερ Λεβερκούζεν
Γαλατάσαραϊ

Οι πιθανές διασταυρώσεις στη φάση των 16

Αταλάντα ή Λεβερκούζεν VS Άρσεναλ ή Μπάγερν
Μπόντο Γκλιμτ ή Ρεάλ VS Σπόρτινγκ ή Μάντσεστερ Σίτι
Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – VS Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι
Γαλατάσαραϊ ή Ατλέτικο VS Λίβερπουλ ή Τότεναμ

4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης