Champions League: Οι ομάδες που πέρασαν στη φάση των «16» και οι διασταυρώσεις

Την Παρασκευή (27/02) στις 13:00 οι 16 ομάδες θα μάθουν τους αντιπάλους τους, καθώς και το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Βουδαπέστης στην Πούσκας Αρένα