Ίνγκασον: «Έχουμε έναν τελικό μπροστά μας, πάμε να παλέψουμε για την πρόκριση»
Τι δήλωσε ο διεθνής αμυντικός για την αναμέτρηση με την Βικτόρια Πλζεν και το πρόβλημα σταθερότητας του Παναθηναϊκού στις εγχώριες διοργανώσεις
Ο υπαρχηγός της ομάδας Ίνγκι Ίνγκασον εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (26/2, 19:45) δεύτερου αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν για τα play off του Europa League που θα κρίνει την πρόκριση στους «16», μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα.
Ο διεθνής Ισλανδός στόπερ αναφέρθηκε στους λόγους που ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει εντελώς διαφορετική εικόνα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του σε σχέση με τα ματς των εγχώριων διοργανώσεων, ενώ τόνισε πως η ομάδα επί της ουσίας «χτίζεται» και προετοιμάζεται για την επόμενη χρονιά.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ίνγκασον στη συνέντευξη Τύπου:
-Για το τι χρειάζεται να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός:
«Θα παρακολουθήσουμε ένα παρόμοιο παιχνίδι με κείνο στην Αθήνα. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση αυτή και πάμε να παλέψουμε για να πάρουμε την πρόκριση».
-Για το αν μπορεί να γλυκάνει τη συνέχεια της ομάδας μία πιθανή πρόκριση:
«Προφανώς είναι ένας τελικός, γιατί όποια ομάδα χάσει αύριο αποκλείεται από τη διοργάνωση. Είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουμε παίξει μαζί τους άλλες δύο φορές φέτος, μας ξέρουν και τους ξέρουμε. Θα ήθελα να σταθώ στη συγκέντρωση, έχουμε κάνει καλή προετοιμασία κι έχουμε δείξει πως μπορούμε να τα καταφέρουμε απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην Ευρώπη»
-Για την διαφορά της εικόνας σε Ελλάδα και Ευρώπη:
«Καλή ερώτηση. Αν ξέραμε την απάντηση, θα είχαμε ήδη λύσει το πρόβλημα. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε γρήγορα. Είμαστε με τον κόουτς εδώ και τέσσερις μήνες, με πολλές μεταγραφές και αλλαγές. Από την εμπειρία του στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν αλλάζει γρήγορα. Είμαστε πολύ μακριά από τους στόχους μας φέτος. Νομίζω ότι έχουμε αναγνωρίσει κάποια προβλήματα και τα έχουμε συζητήσει εσωτερικά. Κοιτάμε να τα πάμε φέτος όσο καλύτερα γίνεται και να προετοιμαστούμε όσο μπορούμε περισσότερο για τη νέα σεζόν».
