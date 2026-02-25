Δεν τελειώνουν τα προβλήματα του ΠΑΟΚ ενόψει Θέλτα: Νοκ-άουτ και ο Μύθου με πυρετό

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

O νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ ήρθε να προστεθεί στους ήδη τραυματίες, Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Μεϊτέ, Λόβρεν, Παβλένκα και Τάισον, ενώ λόγω τιμωρίας είναι εκτός και ο Ζίβκοβιτς 

Αποδεκατισμένος ο ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Πέμπτης με τη Θέλτα στην Ισπανία για τα playoffs του Europa League.

Στο, ήδη επιβαρυμένο, απουσιολόγιο του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον αγώνα της Πέμπτης στο Βίγκο, προστίθεται και ο εμπύρετος Ανέστης Μύθου, ο οποίος ήταν μια από τις ελάχιστες επιθετικές λύσεις που είχε ο Ρουμάνος τεχνικός στη διάθεσή του.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι «ασπρόμαυροι» θα στερηθούν των υπηρεσιών δέκα βασικών ποδοσφαιριστών τους για διάφορους λόγους.

Ήδη μέχρι την αναχώρηση για Ισπανία, εκτός ήταν λόγω τραυματισμού οι Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Μεϊτέ, Λόβρεν, Παβλένκα και Τάισον, λόγω τιμωρίας ο αρχηγός Ζίβκοβιτς, και λόγω ευρωπαϊκής λίστας ο Ιβανούσετς που επέστρεψε εσχάτως στις προπονήσεις.
