Λουτσέσκου: Θα παλέψουμε για την πρόκριση
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ παραδέχθηκε ότι υπάρχει σωματική και πνευματική κόπωση στην ομάδα του, ωστόσο έδειξε να πιστεύει στην ανατροπή και στην πρόκριση στο αυριανό (26/2, 22:00) ματς με τη Θέλτα στο Βίγκο
Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε λαβωμένος (χωρίς 9 ποδοσφαιριστές), καταβεβλημένος από τα συνεχόμενα παιχνίδια και με τα προβλήματα να φυτρώνουν σαν τα... μανιτάρια (ανέβασε πυρετό ο Μύθου και είναι και αυτός αμφίβολος), αλλά η ήττα με 2-1 στην Τούμπα του δίνει το δικαίωμα να ελπίζει σε μια ηρωική ανατροπή.
Κι αυτό ακριβώς είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου ότι θα προσπαθήσουν να κάνουν οι παίκτες του, αφήνοντας εκτός γηπέδου τα όποια προβλήματα υπάρχουν.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πριν τη ρεβάνς του αγώνα για τα play off του Europa League:
«Δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα το παιχνίδι με τη Θέλτα. Αν θυμάστε πριν πέντε μήνες όταν αντιμετωπίσαμε τη Θέλτα, ήμασταν σε περίεργη κατάσταση. Είχαμε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και υπήρχε ροτέισον. Αν κοιτάξουμε τα παιχνίδια που παίξαμε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο το πρόγραμμα ήταν δύσκολο. Δεν ξέρω αν κάποια ομάδα είχε τον ανάλογο προγραμματισμό. Έχουμε επιβαρυνθεί και στο πνευματικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών.
Το πρόγραμμα είναι δύσκολο, δεν είχαμε την ευκαιρία να φρεσκάρουμε την ομάδα. Είναι φυσικό επακόλουθο να υπάρχουν προβλήματα. Υπήρχαν παιχνίδια πιο εύκολα στη διαχείρισή τους στα παλιότερα χρόνια. Δεν έχουμε χάσει πολλά παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε τη Θέλτα. Δεν μπορούσαμε να ζήσουν τα συναισθήματά μας. Πρέπει να βελτιώνεσαι σαν παίκτης και σαν σύνολο μέσα σε δύσκολα παιχνίδια. Ήρθαμε για να παλέψουμε. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, οι άλλοι έχουν περισσότερα να χάσουν περισσότερα. Ήρθαμε για να πάρουμε την πρόκριση».
Για τους τραυματισμούς και την κατάσταση του ΠΑΟΚ: «Θέλω να σας πω ότι βρισκόμαστε στον τελικό του Κύπελλο, σε καλή θέση στο πρωτάθλημα, αν και σε δύσκολη κατάσταση στην Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει μόνο με τους τραυματισμούς. Ακόμη και οι ιώσεις είναι κάτι που επηρεάζει τους ποδοσφαιριστές. Καταβάλλουν έξτρα προσπάθεια, η οποία μπορεί να στοιχίσει στην υγεία τους. Είναι ένα ρίσκο για τραυματισμούς. Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει περισσότερα παιχνίδια; Ναι, όπως στο ματς με τον Άρη και την ΑΕΚ. Στη Λάρισα θα μπορούσαμε να είχαμε δεχθεί αυτό το γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλοί περίοδοι, καλές και κακές. Το σημαντικό είναι να αντιδράσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα πρέπει να έχουμε ισορροπία στον τρόπο που σκεφτόμαστε τα πράγματα. Θέλουμε μαχητικό πνεύμα για να βρεθούμε στο σωστό δρόμο».
Για το αν η πρόκριση είναι ρεαλιστικό σενάριο: «Θα αντιμετωπίσουμε μία ομάδα top επιπέδου, παίζει καλό ποδόσφαιρο, είναι πολύ οργανωμένη, ακόμη και στην Ισπανία. Είναι στην 6η θέση, αλλά ποιες ομάδες βρίσκονται από πάνω της; Είναι διαφορετικές οι δυνατότητές της. Δεν πρέπει να ρωτάς έναν παίκτη ή έναν προπονητή αν είναι ρεαλιστική η πρόκριση. Αν δεν ήταν, δεν θα ερχόμασταν εδώ. Ο Κωνσταντέλιας μου είπε στην προπόνηση ότι θα προκριθούμε. Τον ρώτησα “γιατί;” και μου απάντησε ότι “αυτό είναι ποδόσφαιρο”. Πρέπει να αποφύγουμε λάθη που κάναμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Η Θέλτα αν βρει ευκαιρίες μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο κυριαρχήσαμε στο γήπεδο. Πρέπει να έχουμε συνοχή και να περιορίσουμε τους κινδύνους από τη Θέλτα. Αν ο Χατσίδης έφερνε τη μπάλα μπροστά στον Γερεμέγεφ, μπορεί να ήταν διαφορετική η κατάσταση. Ήρθαμε για να παλέψουμε, μετά θα δούμε τι θα γίνει».
Για το αν βρήκε τρόπο να διαχειριστεί τις απουσίες και τις ατάκες του Χιράλδες: «Δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις συναδέλφων. Ακόμη κι αν είναι καλές. Θα δούμε αύριο, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Περιμένω κι εγώ το παιχνίδι με ενθουσιασμό».
Για τον Αλεσάντρο Μπιάνκο: «Αν ρωτήσετε έναν ποδοσφαιριστή πού θέλει να παίζει, θα σας πει ότι δεν έχει σημασία. Όταν δεν τον χρησιμοποιεί ο προπονητής, τότε είναι αναστατωμένος και είναι λογικό. Θέλω να πω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα τον ήθελε κάθε προπονητής, είναι επαγγελματίας. Είναι συνεπής στις προπονήσεις. Αν είναι αναστατωμένος το δείχνει μόνο σε μένα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής, που θα τον ήθελαν όλοι οι προπονητές».
Μπιάνκο: «Ήρθαμε να κερδίσουμε και να περάσουμε»
Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου στο Βίγκο, μιλώντας για τον επαναληπτικό με τη Θέλτα, αλλά και τα προβλήματα τραυματισμού που κουβαλάει στην Ισπανία ο Δικέφαλος.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός χαφ:
Για το τι περιμένει από τον ΠΑΟΚ που έχει τόσες απουσίες: «Περιμένω να περάσουμε. Η προσέγγιση μας είναι ίδια. Δεν πηγαίνουμε στο γήπεδο για να πάρουμε ισοπαλία ή να χάσουμε. Πηγαίνουμε για να κερδίσουμε και να πάρουμε την πρόκριση».
Για την θέση που προτιμά: «Ο προπονητής αποφασίζει τα πάντα και πάντα. Για μένα δεν έχει σημασία, σημασία έχει να παίζω. Εϊτε με βάλει ο προπονητής στο κέντρο, στα εξτρέμ, στην άμυνα ή οπουδήποτε, εμένα με ενδιαφέρει να παίζω. Όπου μου πει ο προπονητής. Στο “10” οκ έχει λίγο παραπάνω χώρο να παίζεις, αλλά μου είναι το ίδιο σε όποια θέση με επιλέξει ο προπονητής».
Για τις διαφορές του αγώνα της League Phase στο Βίγκο και το σήμερα: «Νομίζω πως το διάστημα εκείνο ήταν ίσως το χειρότερο για μας. Και τώρα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα με τους τραυματίες. Τώρα όμως είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση ως προς το πνευματικό, οπότε θα έλεγα ότι τώρα είμαστε καλύτερα».
Για τους λόγους που πιστεύει ότι έχασε ο ΠΑΟΚ το πρώτο παιχνίδι: «Γιατί σκόραραν δυο γκολ και εμείς ένα (σ.σ.: γέλια). Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές θα κερδίσεις σε κακή μέρα, κάποιες θα χάσεις σε πολύ καλή μέρα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο».
