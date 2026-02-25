Premier League για όλους: Η Λίγκα εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας streaming πλατφόρμας με 10 λίρες το μήνα

Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα αγγλικά ΜΜΕ η πλατφόρμα θα φτιαχτεί στα πρότυπα του Netflix και θα έχει όλα τα παιχνίδια του κορυφαίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος
Πλατφόρμα στα πρότυπα του Netflix σκέφτεται να δημιουργήσει η Premier League στα πλαίσια ενός επαναπροσδιορισμού της παρακολούθησης του θεάματος.
Η αγγλική λίγκα είναι η κορυφαία στον πλανήτη με τις ομάδες της να μαζεύουν τα μεγαλύτερα ποσά για τα τηλεοπτικά δικαιώματά τους.
Σύμφωνα με την Guardian η Premier League... ζήλεψε από το πρότυπο της πλατφόρμας του UFC, η οποία είναι πολύ πρωτοποριακή.
Η ιδέα είναι να δοθεί στους οπαδούς η ελευθερία να παρακολουθούν κάθε αγώνα της Premier League και να επιλέγουν οποιοδήποτε παιχνίδι θέλουν, ανά πάσα στιγμή.
Η μηνιαία συνδρομή είναι πιθανό να μην ξεπερνάει τις 10 λίρες.
