Premier League για όλους: Η Λίγκα εξετάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας streaming πλατφόρμας με 10 λίρες το μήνα
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα αγγλικά ΜΜΕ η πλατφόρμα θα φτιαχτεί στα πρότυπα του Netflix και θα έχει όλα τα παιχνίδια του κορυφαίου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος

Πλατφόρμα στα πρότυπα του Netflix σκέφτεται να δημιουργήσει η Premier League στα πλαίσια ενός επαναπροσδιορισμού της παρακολούθησης του θεάματος. 

Η αγγλική λίγκα είναι η κορυφαία στον πλανήτη με τις ομάδες της να μαζεύουν τα μεγαλύτερα ποσά για τα τηλεοπτικά δικαιώματά τους.

Σύμφωνα με την Guardian η Premier League... ζήλεψε από το πρότυπο της πλατφόρμας του UFC, η οποία είναι πολύ πρωτοποριακή. 

Η ιδέα είναι να δοθεί στους οπαδούς η ελευθερία να παρακολουθούν κάθε αγώνα της Premier League και να επιλέγουν οποιοδήποτε παιχνίδι θέλουν, ανά πάσα στιγμή. 

Η μηνιαία συνδρομή είναι πιθανό να μην ξεπερνάει τις 10 λίρες. 

