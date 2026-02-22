Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Ο Ματέους Κούνια στα χέρια του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή του Zίου Ζίτσου: Το απρόσμενο χόμπι του άσου της Γιουνάιτεντ
Ο Ματέους Κούνια στα χέρια του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή του Zίου Ζίτσου: Το απρόσμενο χόμπι του άσου της Γιουνάιτεντ
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός «δαμάζει» την ένταση του Ολντ Τράφορντ μέσω των πολεμικών τεχνών
Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση του Ματέους Κούνια στην κορυφή της επίθεσης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι τυχαία. Ο 26χρονος άσος έχει βρει έναν εναλλακτικό τρόπο για να βελτιώσει την απόδοσή του εντός των τεσσάρων γραμμών, στρεφόμενος στο Βραζιλιάνικο Ζίου Ζίτσου (BJJ). Από τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Κούνια προπονείται υπό τις οδηγίες του θρυλικού Λούσιο «Lizard» Ροντρίγκες, πρώην παγκόσμιου και πρωταθλητή Ευρώπης, και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά στο παιχνίδι του.
Οι προπονήσεις στο τατάμι δεν στοχεύουν στη μάχη, αλλά στην πνευματική και σωματική εξέλιξη του παίκτη. Οι τεχνικές συνεδρίες εστιάζουν στην βελτίωση των αντιδράσεων στις στενές επαφές μέσα στην περιοχή αλλά και στον έλεγχο των παλμών και της έντασης στις κρίσιμες στιγμές.
Αφήνοντας πίσω το «σκοτεινό» παρελθόν
Η νέα αυτή ενασχόληση φαίνεται πως αποτελεί τη λύση στα προβλήματα συμπεριφοράς που αντιμετώπιζε ο Κούνια στο παρελθόν. Την περίοδο που αγωνιζόταν στη Γουλβς, ο Βραζιλιάνος είχε εμπλακεί σε σειρά βίαιων περιστατικών που του κόστισαν βαριές τιμωρίες και πρόστιμα. Σήμερα, ο παίκτης που κάποτε αντίκριζε κόκκινες κάρτες για αντιαθλητική συμπεριφορά, έχει εξελιχθεί σε έναν «ψυχρό εκτελεστή» που παλεύει για κάθε μπάλα χωρίς να ξεπερνά τα όρια.
Ένα πρότυπο εντός και εκτός γηπέδων
Ο Λούσιο Ροντρίγκες, ένας γίγαντας 1.93μ. της κατηγορίας super-heavyweight, πλέκει το εγκώμιο του μαθητή του, χαρακτηρίζοντας τον Κούνια ως «πραγματικό πρότυπο εντός και εκτός των στρωμάτων προπόνησης».
Η ηρεμία που αποκτά μέσω των πολεμικών τεχνών τον βοηθά να παίρνει καλύτερες αποφάσεις μπροστά στην εστία, κάνοντας τους οπαδούς στο Ολντ Τράφορντ να ονειρεύονται περισσότερα γκολ και κρίσιμες νίκες.
Οι προπονήσεις στο τατάμι δεν στοχεύουν στη μάχη, αλλά στην πνευματική και σωματική εξέλιξη του παίκτη. Οι τεχνικές συνεδρίες εστιάζουν στην βελτίωση των αντιδράσεων στις στενές επαφές μέσα στην περιοχή αλλά και στον έλεγχο των παλμών και της έντασης στις κρίσιμες στιγμές.
Αφήνοντας πίσω το «σκοτεινό» παρελθόν
Η νέα αυτή ενασχόληση φαίνεται πως αποτελεί τη λύση στα προβλήματα συμπεριφοράς που αντιμετώπιζε ο Κούνια στο παρελθόν. Την περίοδο που αγωνιζόταν στη Γουλβς, ο Βραζιλιάνος είχε εμπλακεί σε σειρά βίαιων περιστατικών που του κόστισαν βαριές τιμωρίες και πρόστιμα. Σήμερα, ο παίκτης που κάποτε αντίκριζε κόκκινες κάρτες για αντιαθλητική συμπεριφορά, έχει εξελιχθεί σε έναν «ψυχρό εκτελεστή» που παλεύει για κάθε μπάλα χωρίς να ξεπερνά τα όρια.
Ένα πρότυπο εντός και εκτός γηπέδων
Ο Λούσιο Ροντρίγκες, ένας γίγαντας 1.93μ. της κατηγορίας super-heavyweight, πλέκει το εγκώμιο του μαθητή του, χαρακτηρίζοντας τον Κούνια ως «πραγματικό πρότυπο εντός και εκτός των στρωμάτων προπόνησης».
Η ηρεμία που αποκτά μέσω των πολεμικών τεχνών τον βοηθά να παίρνει καλύτερες αποφάσεις μπροστά στην εστία, κάνοντας τους οπαδούς στο Ολντ Τράφορντ να ονειρεύονται περισσότερα γκολ και κρίσιμες νίκες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα