Η κραυγή του Σλούκα μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, βίντεο
Έξαλλος πανηγυρισμός από τον Κώστα Σλούκα μετά τον θρίαμβο του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Κυπέλλου
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 22ο Κύπελλο μπάσκετ στην ιστορία του με τον αρχηγό του τον Κώστα Σλούκα να το πανηγυρίζει έξαλλά με τη λήξη του τελικού.
Ο Σλούκας με την κόρνα της λήξης έτρεξε προς το πέταλο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι των πρασίνων, έβγαλε δυνατή κραυγή νίκης και ύψωσε τις γροθιές τους.
Για τον ηγέτη του Παναθηναϊκού αυτός ήταν ο 24ος τίτλος καριέρας, με τους τέσσερις εξ' αυτών να είναι με τους πράσινους.
Δείτε ΕΔΩ το βίντεο
