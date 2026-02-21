Σλούκας για τον 24ο τίτλο στην καριέρα του: «Οι μεγάλες ομάδες στα δύσκολα συσπειρώνονται», βίντεο
Ο Κώστας Σλούκας κατέκτησε τον 24ο τίτλο στην καριέρα του και το 5ο Κύπελλο
Ο Κώστας Σλούκας, όντας και πάλι Κυπελλούχος Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό μετά τη νέα επιτυχία απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Final 8 στην Κρήτη, τόνισε πως έχει σημασία για ένα μεγάλο κλαμπ να αντιδρά και να συσπειρώνεται στα δύσκολα -και αυτό ακριβώς έκαναν οι «πράσινοι».
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Ήταν μια δύσκολη περίοδος ο Ιανουάριος, με πολλά σκαμπανεβάσματα, τραυματισμούς, κακό μπάσκετ. Οι μεγάλες ομάδες στα δύσκολα συσπειρώνονται. Κάναμε κυρίαρχο παιχνίδι.
Έδωσε αέρα ο Χέις Ντέιβις, έδωσε εμπειρία, είναι πολύ ικανός παίκτης στο να διαβάσει καταστάσεις. Έβαλε σκληράδα και mentality στο γήπεδο και άλλαξε η εικόνα προς το καλύτερο.
Ο Χολμς αρχίζει και καταλαβαίνει περισσότερα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ και έκανε καλύτερα πράγματα σε άμυνα και επίθεση.
Ο Παναθηναϊκός είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη. Από Δευτέρα κάτω το κεφάλι για να βρεθούμε στο Final 4 της Ευρωλίγκας».
Ο 36χρονος διεθνής γκαρντ και αρχηγός του «τριφυλλιού» έφτασε τις πέντε κατακτήσεις όσον αφορά τα Κύπελλα Ελλάδας, έχοντας πάρει τρεις φορές τον τίτλο με τον Ολυμπιακό (2010, 2022, 2023) και δύο συνεχόμενες με τον Παναθηναϊκό (2025, 2026).
Αυτός ο τίτλος για τον Σλούκα είναι ο 24ος της πλούσιας καριέρας του, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων τέσσερις φορές τη Euroleague, ενώ εκτός από τα πέντε Κύπελλα, έχει πάρει και πέντε πρωταθλήματα Ελλάδας.
4 Euroleague: 2012, 2013 (Ολυμπιακός), 2017 (Φενέρμπαχτσε), 2024 (Παναθηναϊκός)
5 Πρωταθλήματα Ελλάδας: 2012, 2015, 2022, 2023 (Ολυμπιακός), 2024 (Παναθηναϊκός)
3 Πρωταθλήματα Τουρκίας: 2016, 2017, 2018 (Φενέρμπαχτσε)
5 Κύπελλα Ελλάδας: 2010, 2022, 2023 (Ολυμπιακός), 2025, 2026 (Παναθηναϊκός)
3 Κύπελλα Τουρκίας: 2016, 2019, 2020 (Φενέρμπαχτσε)
1 Διηπειρωτικό Κύπελλο (FIBA Intercontinental Cup): 2013 (Ολυμπιακός)
2 Σούπερ Καπ Τουρκίας: 2016, 2017 (Φενέρμπαχτσε)
1 Σούπερ Καπ Ελλάδας: 2022 (Ολυμπιακός)
