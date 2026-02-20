Τένις: Η Βίνους Γουίλιαμς επιστρέφει στο Indian Wells με wild card

Η επτά φορές πρωταθλήτρια Grand Slam, Βίνους Γουίλιαμς,
έλαβε wild card συμμετοχής για το τουρνουά του Indian Wells
, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.
Η 45χρονη θα αγωνιστεί τόσο στο μονό όσο και στο διπλό στο τουρνουά τένις
που διεξάγεται στην έρημο της Νότιας Καλιφόρνιας.
«Είναι υπέροχο που επιστρέφω στο Indian Wells και γυρίζω σπίτι μου στην Καλιφόρνια», ανέφερε η Γουίλιαμς σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει τίποτα σαν το να αγωνίζεσαι μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους. Έχω δημιουργήσει τόσες όμορφες αναμνήσεις εδώ όλα αυτά τα χρόνια και είμαι ευγνώμων στο τουρνουά που με καλωσορίζει ξανά».
Η τέσσερις φορές «χρυσή» Ολυμπιονίκης και πρώην νούμερο ένα στον κόσμο έχει φτάσει τρεις φορές στα ημιτελικά του Indian Wells. Τελευταία φορά αγωνίστηκε εκεί το 2024, επίσης με wild card.
Η Γουίλιαμς συμμετείχε στο φετινό Αυστραλιανό Όπεν και πέρυσι έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του διπλού στο Αμερικανικό Όπεν με συμπαίκτρια τη Λέιλα Φερνάντες.
Το τουρνουά θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 15 Μαρτίου.